Как «Казачата» Одесщины провели ярмарку вкусностей в поддержку ВСУ

Одесская область: пограничники стали стрелять по уклонистам Сегодня ночью на границе Украины с Молдовой пограничники ловили трех нарушителей и даже были вынуждены прибегнуть к стрельбе. ПОДРОБНЕЕ

Как аграрии Одесщины помогают защитникам Украины С первых дней полномасштабной войны в режиме 24/7 работает Гуманитарный штаб Ассоциации аграриев и промышленников севера Одесщины (руководитель Ассоциации — Наталья Пилюк), возглавляемый настоящим патриотом края, депутатом Подольского районного совета, сельхозпроизводителем Сергеем Паровиком. ПОДРОБНЕЕ