Как «Казачата» Одесщины провели ярмарку вкусностей в поддержку ВСУ

Джуры роя «Казачата» в селе Станиславка Подольского района 7 марта организовали и провели очередную благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ.
Маленькие хозяйки Ксения Сауляк, Светлана Жеребная, Татьяна Колесниченко и Анастасия Абдулова собственноручно испекли печенье «Бабушкино», домашние рогалики, торт «Наполеон», булочки и пожарили карамельній попкорн.
Вместе с вкусностями, которые приготовила повар Станиславской гимназии Оксана Томчик — молдавскими вертутами, пиццами, желейками и пирожками, — эти изделия были проданы на местном базаре жителям села. Ярмарка удалась на славу! Джурами было выручено 4480 гривен, которые передадут для ВСУ.
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