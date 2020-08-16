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Одесса Геннадия Гармидера: как художник создал «машину времени» (фото)

Одесса Геннадия Гармидера: как художник создал «машину времени» (фото)

Мастерская художника напоминает рубку корабля, а огромное колесо, приводящее в движение офортный станок, – это штурвал, что удерживает корабль-студию Геннадия Гармидера на правильном курсе. С его помощью поэт и  живописец исторической Одессы уходит в плавание по фарватерам улиц, заплывает в гавани одесских дворов, отдавая якорь у жемчужин архитектуры Южной Пальмиры.

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Во время работы над иллюстрациями к повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий» Геннадий Гармидер познакомился с другом детства писателя Евгением Запорожченко, одесским краеведом. Он то и предложил художнику сделать серию офортов «Старая Одесса».

– Мы гуляли с ним по городу. Он показывал мне дома, созданные знаменитыми архитекторами и принадлежащие известным одесситам, – вспоминал Геннадий. – И я, загоревшись этой идеей, рисовал старинные дома Одессы, связанные с историей города.

И здесь произошло истинное чудо. Воскрешая в картинах и образах облик легендарной Одессы времен ее «золотого века», знатный старожил и уже маститый художник совместными усилиями сотворили настоящую «машину времени».

Сначала воскресли в первозданном виде циркульные здания у памятника Дюку на Приморском бульваре, затем обрели аристократическую респектабельность английский клуб и Воронцовский дворец, первой в Европе «начала торговать» пшеницей Хлебная биржа. Затем явили себя «vis-a-vis» современники Пушкина: вышли на променад чинные матроны с гувернантками и детворой, продефилировали легкой походкой со своими очаровательными спутницами лицеисты, эта «золотая» одесская молодежь.

Вслед за этим на офортах Воронцовской поры появились господа негоцианты и биржевые маклеры, приказчики из модных магазинов и рестораторы, «львицы» из высшего света в парижских кринолинах и флиртующие с ними щегольски выряженные кавалеры.

По одесским улицам прошлись греческие повстанцы со знаменем Филики Этерии и бравые офицеры, удостоенные наград за геройство на полях сражений. На Соборную площадь вышли на смотр служивые Одесского гарнизона.

Наконец, появились могучие волы, которые тянули в Одессу мажи с зерновыми хлебами едва ли не всей Степовой Украины – основу благоденствия старой доброй Одессы.

Менялись времена, и в антураже одесских улиц стали оживать тени и других одесситов «с раньшего времени»: дамы одесского бомонда и вальяжные биржевики, пролетарии и студенты,  амбалы порта и биндюжники, городовые и налетчики, продавцы мороженого и  прочего съестного дрязга, – эти забытые персонажи одесских улиц времен детства Вали Катаева и Жени Запорожченко.

Помчались по гулкой булыжной мостовой пролетки, заскрежетали на рельсах трамваи, зазвучали рожки трамкарет, запели клаксоны первых авто. Отправившись с гостями города в Александровский парк, зазвенела на Строгановском мосту конка. На Куликовом поле задымил паровозик дачного поезда на Большой Фонтан. Затрубив басом, с грохотом отдали якоря торговые корабли с заморскими товарами на Одесском рейде. Загудел, огибая Воронцовский маяк, пароход «Тургенев». Звонко засвистели, стравливая  пар, портовые краны в гаванях порта. Бойко засновали по грандиозной портовой эстакаде поезда с экспортной пшеницей всей Степовой Украины.

Вот удивленно любуется неповторимым видом города с Привокзальной площади заезжий коммивояжер. А здесь подали голоса стекольщики и продавщица жареных каштанов. Там принялись зазывать на уличные представления бродячие кукольники. Закурил папиросу «Сальве» лапетутник у кафе Фанкони.  Закричали в людных местах последние, на злобу дня, новости бойкие мальчишки –  уличные разносчики газет.

Главный объект – человек

С большим увлечением работает художник над сериями офортов, отражающих архитектуру, неповторимый колорит, дух Одессы ХІХ и ХХ веков. История Одессы привлекательна для Геннадия Гармидера своими культурными и историческими традициями. В серии офортов «Одесса и одесситы на рубеже ХIХ и ХХ веков» интересен композиционный прием, использованный художником. При всем несомненном неиссякаемом интересе к архитектуре и точности деталей, вплоть до вывесок, главным объектом внимания является человек.

Глубокое изучение музейных и библиотечных фондов, а также живые рассказы старейшего одессита, неутомимого краеведа Евгения Запорожченко помогли мастеру художнику создать серию, в которой документальность сочетается с художественностью.

Работы Геннадия Гармидера разошлись по музеям и частным коллекциям Болгарии, Венгрии, США. Книги с его офортами хранятся в Национальной библиотеке Франции и конгресса США, Москвы, Санкт-Петербурга.

Художник и сегодня работает много и напряженно. И верится, что Геннадий Васильевич создаст еще немало произведений, радующих тонким вкусом, высоким мастерством, влюбленностью в жизнь, в историю, в родной город.

Справка «Одесской жизни»

Геннадий Васильевич Гармидер

Родился в 1945 году. Окончил Одесское государственное художественное училище имени М.В. Грекова, в котором потом и преподавал, и Киевский государственный художественный институт. Уже ранние его работы на областных, республиканских и зарубежных выставках неизменно привлекали внимание романтикой морской Одессы и образами современников.

Мажа – воз.

Амбалы порта – грузчики или докеры.

Биндюжники – возницы, перевозившие на телеге тяжеловесные грузы.

Трамкареты – конки, передвигающиеся по рельсам.

Лапетутник – мелкий спекулянт.

Александр Сурилов
Александр Сурилов ПРОФИЛЬ

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