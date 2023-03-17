Война в Украине, день 387: о ситуации на фронте и потерях врага

Сегодня, в пятницу, 17 марта 2023 года, начались триста восемьдесят седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. О ситуации на фронте сообщает Генштаб ВСУ.

Российская федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак.

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате очередного обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 6 мирных граждан, повреждено более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Высока вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Хреновка, Елино и Тимоновичи Черниговской области; Стариковое, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское в Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелка, Красное, Мороховец, Огурцово, Малая Волчья, Милово, Обуховка, Новомлынск, Кутьковка и Шевченково.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской и Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать город Бахмут. Отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Григоровка. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Васюковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки – 12. Все были отбиты. Вражеским обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Парасковеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстреляны, в частности, Красное, Волшебное, Новоданиловка, Преображенка, Степное и Новоселка Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Качкаровка, Милово, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области и город Херсон.

Продолжается принудительная паспортизация населения временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, в городе Мелитополе, российская оккупационная так называемая власть, вместе с представителями российской федеральной налоговой службы запретила осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика рф. Его, в свою очередь, можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина россии.

Противник продолжает нести потери. Так, на территории Олешковской районной больницы временно занятой территории Херсонской области, на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

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