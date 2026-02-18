Ключевые моменты:

Гололедица в Одессе: из-за снега, дождя и морозов образовалась ледяная корка на улицах, что создает опасность для пешеходов и транспорта.

Работа коммунальщиков: более 1600 человек и 45 единиц техники.

Обязанности бизнеса и ОСМД: должны убирать снег и лед с лестницы, тротуаров, дорожек к подъездам, остановкам и люкам.

Штрафы за нарушение.

Одесса превратилась в каток

В Одессе из-за снега, дождя и снижения температуры ниже нуля на улицах образовалась ледяная корка. Это очень опасно и травматично для местных жителей.

Поэтому, чтобы предотвратить аварии, с утра на дороги, спуски и подъемы выехала спецтехника КП «Городские дороги». К слову, к утру было использовано 375 тонн песчано-солевой смеси, работают 45 единиц техники — пескоразбрасыватели, КДМ и т.д. Также в городе сегодня работало более 1600 коммунальщиков.

Правда, городские власти Одессы отмечают, что субъектам хозяйствования, учреждениям, организациям, органам самоорганизации и гражданам необходимо соблюдать правила содержания территорий зимой по пп. 7.2, 7.9, 7.10 Правил благоустройства Одессы (решение горсовета от 23.11.2011 №1631-VI).

Соответственно балансодержатели домов, ОСМД, предприниматели должны немедленно убирать от снега и льда лестницы, тротуары, пешеходные дорожки, дороги к подъездам жилых домов, места для остановки маршрутных транспортных средств, люки водопроводных и канализационных колодцев. Кроме этого:

иметь ручной инвентарь (лопаты, метлы, ледорубы);

запас посыпочного материала (песок, шлак) и регулярно посыпать тротуары;

очищать прилегающие территории вдоль фасада к бордюру от снега, мусора, отходов.

Добавим, что за нарушение предусмотрены штрафы: 340–1360 грн. для физлиц, 850–1700 грн. для должностных лиц и предпринимателей (ст. 152 КУоАП).

Напомним, в связи с усложнением погодных условий мэрия Одессы сообщила горожан о ближайших травматологических пунктах и ​​кабинетах в Одессе.