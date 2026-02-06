Ключевые моменты:

Движение по трассе М–13 временно остановлено для всех видов транспорта;

Причина — опасные погодные условия и риск ДТП;

Водителей просят использовать альтернативные маршруты.

Перекрытие движения на трассе М–13 Кропивницкий – Платоново

Одесская ОВА сообщает о временном перекрытии движения по всей протяжённости автодороги М–13 Кропивницкий – Платоново в направлении города Кишинёв. Ограничения введены с 18:30 6 февраля из-за резкого ухудшения погодных условий. Сильные осадки в виде дождя при минусовой температуре создают повышенную опасность для всех участников дорожного движения.

Движение перекрыто для всех видов транспорта на участке км 157+052 – км 254+068. Такие меры приняли, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия и обеспечить безопасность на дороге.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, выбирать альтернативные маршруты и следить за официальными сообщениями. О возобновлении движения на данном участке будет сообщено дополнительно.

Напомним, сегодня в Одессе и области прошел ледяной дождь, который превратил покрытие дорог в каток. В связи с осложнением погодных условий на границе Одесской области с Молдовой приостановлено оформление грузового транспорта во всех пунктах пропуска.

