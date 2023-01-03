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Одесская улица Карантинная будет перерыта и в новом году

Одесская улица Карантинная будет перерыта и в новом году

Движение автотранспорта по улице Карантинной в Одессе пока что возобновлено не будет. Об этом сообщили в мэрии города.

Напомним, транспортное движение по Карантинной, на участке между улицами Троицкой и Еврейской, было прекращено еще в октябре 2021 года. Причиной перекрытия проезжей части стало строительство жилого дома.

В связи с тем, что стройка до сих пор не закончена, улица Карантинная, как сообщается, на указанном участке будет закрыта до 1 июля 2023 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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