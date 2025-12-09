Ключевые моменты:

Власти вводят экономию: уменьшают освещение зданий и улиц.

Областные администрации пересмотрят списки объектов критической инфраструктуры.

Освободившиеся объемы электроэнергии направят бытовым потребителям, чтобы уменьшить отключения.

Новые решения правительства для стабилизации энергоснабжения в Украине

Постоянные российские удары по энергетическим объектам нанесли серьезный ущерб генерации, сетям и системам передачи. В результате страна столкнулась с напряженной ситуацией в энергосистеме. Премьер-министр Юлия Свириденко объявила, что правительство принимает меры, чтобы направить больше электроэнергии людям.

Одним из главных решений стало поручение областным военным администрациям в течение двух дней пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры. Из них должны исключить тех потребителей, которые не являются жизненно важными для регионов в текущих условиях. При этом больницы, школы, объекты жизнеобеспечения и предприятия оборонно-промышленного комплекса будут получать электроэнергию без ограничений.

Освободившиеся мощности перенаправят бытовым пользователям. Контролировать выполнение этих решений будут Министерство энергетики и Государственная инспекция энергетического надзора.

Власти также поручили ОГА, местным советам и коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии. Неприоритетными признаны декоративная подсветка зданий, парков, улиц, а также уличная реклама. Однако дороги и улицы, где часто происходят аварии, должны оставаться освещенными — их список определят МВД и Национальная полиция.

Кроме того, правительство разрешило государственным компаниям и предприятиям с долей государства 50% и более импортировать электроэнергию по согласованию с «Укрэнерго». Это должно снизить нагрузку на энергосистему и стабилизировать ситуацию в часы пикового потребления.

Читайте также: Реле контроля напряжения: это маленькое устройство спасет технику от скачков в сети