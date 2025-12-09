Ключевые моменты:

В Одессе применяют экстренные отключения, графики не действуют.

Причина — российские обстрелы и перегрузка энергосистемы Украины.

В других регионах работают плановые почасовые графики, но ситуация может меняться.

Экстренные отключения электроэнергии в Одессе

В 15:10 9 декабря в Одессе и Одесской области по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети». Такие отключения происходят без предупреждения, поэтому обычные графики временно не применяются. Их отменят только после новой команды от Укрэнерго.

Компания призывает жителей пользоваться электричеством максимально разумно, чтобы снизить нагрузку на сеть.

По данным пресс-службы Укрэнерго, аварийные отключения введены сразу в нескольких областях Украины. Причины — российские обстрелы, повреждение энергетической инфраструктуры и высокая нагрузка на систему. Минэнерго уточнило, что утром без света оставались потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.

В тех регионах, где аварийные меры не действуют, включены почасовые графики: для бытовых потребителей — с 00:00 до 23:59 в 2–4 очереди, для промышленных — также круглосуточно.

Укрэнерго напоминает, что время и объем отключений могут меняться, поэтому важно следить за обновлениями на официальных ресурсах региональных энергокомпаний. Энергетики просят жителей экономно использовать электричество, особенно когда подача возобновляется по графику.

