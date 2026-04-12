Ключевые моменты:

Украина предложила временный режим тишины после Пасхи, обязавшись соблюдать прекращение огня, если Россия прекратит обстрел.

Россия проигнорировала договоренности: в сутки зафиксированы сотни нарушений режима тишины, десятки боевых столкновений, массовое использование авиации.

Параллельно с событиями в Украине в Пакистане прошли интенсивные переговоры США и Ирана по ситуации в Ормузском проливе.

Великобритания обновляет правительственный план военной готовности «Government War Book», адаптируя его к современным угрозам и включая не только армию, но и гражданский сектор, промышленность и критическую инфраструктуру.

Срыв «режима тишины» и инициативы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева продлить режим прекращения огня после Пасхи, прислав соответствующее официальное предложение Кремлю. Глава государства подчеркнул, что действия украинских военных будут зеркальными: Украина будет соблюдать тишину, если Россия прекратит обстрелы, однако на любые провокации будет дан немедленный и жесткий ответ.

Несмотря на эти инициативы, русские оккупационные войска цинично проигнорировали договоренности. Только через несколько часов вечером субботы, 11 апреля, было зафиксировано 469 случаев нарушения режима тишины. Всего в течение суток произошло 101 боевое столкновение, во время которых враг массированно применял авиацию, сбросив 182 управляемых авиабомба (КАБ) и задействовав почти 4000 дронов-камикадзе. Наиболее интенсивные бои шли на Константиновском и Покровском направлениях, где враг понес значительные потери: только на Покровском направлении было ликвидировано 67 оккупантов и уничтожен пункт управления.

Переговоры США и Ирана в Пакистане

Параллельно с событиями в Украине в Пакистане завершился интенсивный 14-часовой раунд переговоров между США и Ираном. Стороны обсуждали критические вопросы, в том числе ситуация в Ормузском проливе, ядерная проблема, отмена санкций и условия прекращения огня в Ливане.

Несмотря на существующие разногласия, источники оценивают атмосферу диалога как положительную, поскольку делегации уже приступили к обмену текстами для будущего соглашения. Эксперты продолжают прорабатывать детали, а следующий этап встреч запланирован на воскресенье, 12 апреля. В то же время, Дональд Трамп накануне заявил, что его не волнуют результаты этих переговоров.

Таким образом, пока мировое сообщество ищет пути деэскалации на Ближнем Востоке, Украина вынуждена давать отпор агрессору, использующему дипломатические паузы для усиления атак.

Великобритания модернизирует план военной готовности для армии, гражданских и инфраструктуры

В Великобритании готовится обновленная редакция правительственного плана подготовки к войне. Он распространится не только на вооруженные силы, но и на гражданский сектор, промышленность и ключевые объекты инфраструктуры.

Речь идет о модернизации «Government War Book» — документа с инструкциями по мобилизации страны, действующей еще со времен Первой мировой. Ранее он содержал указания о закрытии школ, переориентации медучреждений, введении норм продуктов и защите национальных ценностей.

По словам эксперта Найтона, новый план адаптируют к нынешним вызовам: будут учитывать инфраструктуру, технологии и гибридные угрозы. Подготовка охватит как военные, так и гражданские аспекты.

Угрозы Лондона перехватывать танкерный «теневой флот» России уже вынуждают Москву реагировать: сопровождать суда или корректировать маршруты. Хотя британцы еще не увлекали корабли.

Британская армия страдает хроническим недофинансированием после Холодной войны. Премьер Кир Стармер заверил: расходы на оборону возрастут до 3,5% ВВП, но только к 2035 году. В то же время 10-летний инвестиционный план для оборонки до сих пор не представлен, что сеет неуверенность в военно-промышленном комплексе.

