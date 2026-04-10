Ключевые моменты:

Пасхальное перемирие: временное прекращение огня с 11 апреля (суббота) до завершения праздников.

Реакция Киева: будем наблюдать на фронте, готовы зеркально ответить.

Украина призывает к продолжительному перемирию для дипломатии.

Будет ли Пасха без обстрелов

Путин сообщил о временном прекращении огня между российскими и украинскими силами во время православной Пасхи. В целом режим тишины начнется с субботы, 11 апреля, и продлится вплоть до завершения празднований 12 апреля.

Ожидается, что стороны будут воздерживаться от наступательных действий, что позволит провести гуманитарные мероприятия и вывести гражданских из зон риска. Ранее подобные короткие перемирия уже применялись, но не всегда производились полностью.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Киев будет наблюдать, где и когда заработает пасхальное прекращение огня.

«Предложение Президента Украины относительно пасхального прекращения огня имеет шанс быть воплощенным в жизнь. Украинцы заслуживают праздничного дня без террора. Мы увидим, где и когда начнет действовать тишина, и готовы ответить зеркально», – подчеркнул Сибига.

Он также отметил, что нет необходимости вообще восстанавливать удары, поскольку длительное перемирие проторило бы путь для настоящей дипломатии и завершения этой войны. По мнению Сибиги, прекращение огня — это правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий, независимо от того, речь идет о Ближнем Востоке или о российской агрессии.

Напомним, в ночь на пятницу, 10 апреля 2026 года, Росси в очередной раз атаковала Одессу и область ударными дронами.