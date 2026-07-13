Ключевые моменты:

Наземный робот доставили на Кинбурнскую косу с помощью морской беспилотной платформы.

После высадки комплекс сразу привлекли к выполнению боевого задания.

По предварительным данным, военные использовали украинский роботизированный комплекс «Волли-е».

Операцию провели бойцы 1-го батальона беспилотных систем «Жах з небес» 123-й отдельной бригады ТрО.

Как сообщили военные, наземный роботизированный комплекс доставили на временно оккупированную Кинбурнскую косу с помощью беспилотной надводной платформы. После высадки на побережье Николаевской области робот сразу был задействован для выполнения боевой задачи.

По предварительным данным, речь идет об украинском наземном роботизированном комплексе «Волли-е», оснащенном турелью Wolly и разработанном компанией DewDroid.

Подобные роботизированные комплексы сейчас используют Силы обороны Украины для выполнения различных задач: эвакуации раненых, доставки боеприпасов и оборудования, минирования и разминирования, а также участия в боевых операциях.

Кинбурнская коса остается важным направлением

Кинбурнская коса находится на юге Николаевской области, у выхода из Днепровско-Бугского лимана в Черное море. После начала полномасштабного вторжения территория находится под российской оккупацией.

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