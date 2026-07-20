Ключевые моменты:
- У побережья Одессы обнаружили дрейфующую морскую мину.
- Опасный боеприпас отбуксировали в безопасное место и уничтожили.
- ВМС Украины призвали отдыхать только на официально открытых пляжах.
Минную угрозу удалось вовремя устранить
Как сообщили в Военно-Морских силах ВСУ, военные моряки оперативно обнаружили взрывоопасный предмет, после чего транспортировали его в безопасную зону.
Там мину уничтожили путем контролируемого подрыва.
В ВМС отметили, что благодаря слаженным действиям военнослужащих удалось предотвратить возможную трагедию и избежать угрозы для гражданского населения и судоходства.
Военные напомнили о правилах безопасности
В ВМС ВСУ призвали жителей и гостей Одесской области отдыхать только на официально определенных пляжах, где разрешено купание.
Также военные напоминают о необходимости соблюдать требования безопасности и следить за сообщениями и распоряжениями местных властей, поскольку минная опасность на побережье Черного моря сохраняется.
Напомним, днем 19 июля российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау (владелец – Турция), который в момент атаки выходил из зоны боевых действий с грузом зерна.
Попадание пришлось в район правого борта надстройки, на борту возник пожар. В результате удара погибли 5 человек. Судьба еще 5 членов экипажа неизвестна, поиски продолжаются. Техническое состояние судна уточняется.