Ключевые моменты:

У побережья Одессы обнаружили дрейфующую морскую мину.

Опасный боеприпас отбуксировали в безопасное место и уничтожили.

ВМС Украины призвали отдыхать только на официально открытых пляжах.

Минную угрозу удалось вовремя устранить

Как сообщили в Военно-Морских силах ВСУ, военные моряки оперативно обнаружили взрывоопасный предмет, после чего транспортировали его в безопасную зону.

Там мину уничтожили путем контролируемого подрыва.

В ВМС отметили, что благодаря слаженным действиям военнослужащих удалось предотвратить возможную трагедию и избежать угрозы для гражданского населения и судоходства.

Военные напомнили о правилах безопасности

В ВМС ВСУ призвали жителей и гостей Одесской области отдыхать только на официально определенных пляжах, где разрешено купание.

Также военные напоминают о необходимости соблюдать требования безопасности и следить за сообщениями и распоряжениями местных властей, поскольку минная опасность на побережье Черного моря сохраняется.

Напомним, днем 19 июля российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау (владелец – Турция), который в момент атаки выходил из зоны боевых действий с грузом зерна.

Попадание пришлось в район правого борта надстройки, на борту возник пожар. В результате удара погибли 5 человек. Судьба еще 5 членов экипажа неизвестна, поиски продолжаются. Техническое состояние судна уточняется.