Ключевые моменты:

Создана антибаллистическая коалиция: 10 государств во главе с Украиной запустили программу FREYJA для разработки дешевых ракет-перехватчиков.

Производство ракет Aster и Patriot: Франция передает Украине лицензию на выпуск ракет Aster для систем SAMP/T; ранее аналогичное решение по ракетам для Patriot приняли США.

Британия вошла в кредит ЕС: Лондон присоединился к программе кредитования Украины на €90 млрд, из которых €60 млрд выделят на оборону в 2026–2027 годах.

Разгром на Азовском море: Дроны СБС поразили еще 15 судов РФ за ночь. Всего за 8 дней выведено из строя 105 российских судов, включая танкеры теневого флота.

Десять государств создали антибаллистическую коалицию

В Париже Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания подписали декларацию о создании Интегрированной антибаллистической коалиции.

Ее задача — создать общую архитектуру защиты от баллистических ракет. Новая система не должна заменить Patriot, SAMP/T и другие комплексы, а призвана дополнить их.

К работе привлекли около десятка оборонных компаний. Другие государства также смогут присоединиться к коалиции.

Украина предложила собственную ракету для программы FREYJA

Основой нового сотрудничества должна стать программа FREYJA. Украина заявила, что завершает работу над собственной антибаллистической ракетой, в то время как партнеры могут предоставить радары и другие критически важные компоненты.

Цель проекта — создать более дешевое средство перехвата, которое можно будет производить в значительно большем количестве, чем сложные и дорогие ракеты Patriot.

Оглашение о создании коалиции является политическим стартом программы. Технические характеристики, бюджет, производственные площадки и точные сроки поступления систем на вооружение пока не обнародованы.

Источники: Президент Украины, Reuters, Associated Press.

Союзники будут искать дополнительные ракеты Patriot

На встрече в Париже партнеры также обсудили насущные потребности украинской противовоздушной обороны.

Речь идет о поиске дополнительных американских перехватчиков Patriot и ускорении развертывания франко-итальянских комплексов SAMP/T. Украина в последнее время испытывает острый дефицит средств для перехвата российских баллистических ракет.

Конкретного количества ракет, новых батарей или сроков поставок по результатам встречи не объявили. Поэтому данные договоренности пока следует преподносить как направление работы, а не как готовый пакет помощи.

Источники: Reuters, Президент Украины.

Коалиция желающих определила дальнейшие направления поддержки Украины

В заседании Коалиции желающих в Париже приняли участие представители 40 государств. К формату присоединились Молдова и Северная Македония.

Союзники подтвердили намерение продолжать поставки Украине оружия, боеприпасов и систем ПВО, а также усиливать давление на Россию. Отдельно обсуждались будущие гарантии безопасности и подготовка многонациональных сил, которые могут быть задействованы после прекращения огня.

Участники вновь призвали к полному прекращению огня и возобновлению прямых переговоров. Признаков того, что Россия согласилась на это предложение, нет.

Источники: Президент Украины, НАТО, совместное заявление Коалиции желающих.

Великобритания присоединилась к кредитной программе ЕС

Лондон и Брюссель заключили соглашение об участии Великобритании в программе Ukraine Support Loan общим объемом €90 млрд.

Британские оборонные предприятия получат право участвовать в закупках, которые будут финансироваться из кредита. Это расширяет перечень компаний, у которых Украина сможет заказывать оружие и военное оборудование.

По данным британского правительства, €60 млрд из общей суммы предназначено именно для развития оборонных возможностей Украины в 2026–2027 годах. Участие Британии не означает, что все €90 млрд будут предоставлены немедленно или потрачены на британские контракты.

Источники: правительство Великобритании, Reuters.

Украина будет производить ракеты Aster для систем SAMР

Франция предоставит Украине лицензию на отечественное производство ракет-перехватчиков Aster, которые используются во франко-итальянских зенитно-ракетных комплексах SAMP/T. Об этом вечером 13 июля заявил французский президент Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании, канцлером Германии и президентом Украины.

Комментируя решение Парижа, Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция действует в координации с союзниками.

«Мы, со своей стороны, приняли решение о лицензионном производстве ракет Aster, которые используются в системах SAMP/T, разрабатываемых Францией совместно с Италией. Несколько других государств также приняли аналогичные решения по передаче лицензий», — заявил Макрон.

Ранее аналогичный шаг сделали США: Дональд Трамп подтвердил передачу Украине технологий и прав на производство дефицитных ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Таким образом, Украина получит возможность самостоятельно закрывать потребность в боеприпасах для двух ключевых западных систем ПВО большого радиуса действия.

Бои и потери врага: главное за сутки

За прошедшие сутки зафиксирована предельная интенсивность боевых действий. В то время как на суше продолжается активное давление на позиции врага, основное внимание мировых аналитиков и медиа приковано к Черноморско-Азовскому бассейну, где разворачивается беспрецедентная «танкерная война».

Главные события суток:

Разгром на воде: Дроны СБС под руководством командующего Роберта «Мадьяра» Бровди устроили настоящий коллапс для российской логистики в Азовском море. За ночь украинские беспилотники успешно атаковали 15 судов теневого флота РФ (из них 7 танкеров, 5 сухогрузов, паром и 2 буксира). Всего за последние 8 суток Силы беспилотных систем поразили 105 российских судов в Азовском море.

Дроны СБС под руководством командующего Роберта «Мадьяра» Бровди устроили настоящий коллапс для российской логистики в Азовском море. За ночь украинские беспилотники успешно атаковали 15 судов теневого флота РФ (из них 7 танкеров, 5 сухогрузов, паром и 2 буксира). Всего за последние 8 суток Силы беспилотных систем поразили 105 российских судов в Азовском море. Ракетно-дроновый террор Одесчины : Враг бьет баллистикой по портам и запускает ночные волны «шахедов» по промышленным объектам.

: Враг бьет баллистикой по портам и запускает ночные волны «шахедов» по промышленным объектам. Потери РФ на суше: За сутки уничтожено более 1100 оккупантов и 46 артиллерийских систем противника.

За сутки уничтожено более 1100 оккупантов и 46 артиллерийских систем противника. В России сообщают о пожарах в результате воздушной атаки в Краснодарском крае и Башкортостане.

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