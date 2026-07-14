Ключевые моменты:

В Одессе открылась персональная выставка Бориса Бухмана «Мое Общественное».

В экспозицию вошли 25 фотографий о жизни Одессы во время полномасштабной войны.

Фотохудожника наградили Почетным знаком «За заслуги перед городом».

В Одессе открылась выставка Бориса Бухмана

Персональная выставка известного одесского фотохудожника и фотожурналиста Бориса Бухмана «Мое Общественное» начала работу в Одесской национальной научной библиотеке.

Проект приурочен к году работы автора в команде «Суспільне Одеса», а также к его 65-летию.

Для выставки отобрали 25 фотографий, на которых запечатлена Одесса во время полномасштабной войны. В экспозиции представлены последствия российских атак, портреты украинских военных и мирных жителей, а также журналистов регионального подразделения «Суспільне Одеса».

Автора наградили почетным знаком

Во время открытия выставки Борису Бухману вручили Почетный знак Одесского городского головы «За заслуги перед городом». Награду он получил за многолетнюю творческую деятельность, вклад в развитие украинского фотоискусства, культурной жизни Одессы и активную общественную работу.

Кроме того, фотохудожнику вручили Почетную грамоту Одесской городской военной администрации.

Выставка «Мое Общественное» будет работать до 11 августа 2026 года, вход для посетителей свободный.

СПРАВКА:

Борис Бухман – известный одесский фотограф, фотожурналист и член Национального союза фотохудожников Украины. С начала полномасштабной войны он документирует жизнь Одессы во время российских атак, занимается волонтерской деятельностью и представляет Украину на международных выставках.

Недавно его выставка «Одесса между войной и миром» экспонировалась в Вильнюсе, а ранее работы фотохудожника показывали во Франции, в том числе в мэрии Марселя во время мероприятий в поддержку Украины.