Ключевые моменты:

Авария произошла 9 июля возле села Одаи Березовского района — грузовик врезался в стоявший на полосе микроавтобус Mercedes-Benz.

Погиб 15-летний мальчик, 13 человек травмированы (среди них двое тяжелонесовершеннолетних и взрослых).

Водителя грузовика взяли под стражу без права внесения залога, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Невнимательность за рулем и смертельный удар

Напомним, авария произошла 9 июля на 354 км автодороги М-05 Киев — Одесса. Как установили следователи, 26-летний водитель грузовика MAN, двигаясь в сторону Одессы, проявил невнимательность, не следил за дорожной обстановкой и превысил безопасную скорость.

В результате иномарка на полной скорости врезалась в маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz, который вынужденно остановился на правой полосе из-за технической поломки. От мощнейшего удара микроавтобус с пассажирами перевернулся.

Жертвой аварии стал 15-летний пассажир маршрутки — он скончался на месте. Еще 13 человек получили повреждения разной степени тяжести.

Оба водителя прошли проверку на алкогольное и наркотическое опьянение — в момент аварии они были трезвыми.

Подозреваемый отправлен в СИЗО

Правоохранители задержали водителя грузовика в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры 26-летнему мужчине официально сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и причинившее тяжкие телесные повреждения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.