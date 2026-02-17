Ключевые моменты:

Атака России на Одессу: ранены два человека, пожары, попадания в инфраструктуру, жилые и гражданские здания в двух районах.

Перебои со светом и водоснабжением в части города.

На местах работают спасатели, медики и аварийные службы.

Адская ночь для Одессы

В ночь на 17 февраля Одесса подверглась очередной атаке. В результате удара пострадали два человека: : мужчины 62 и 65 лет. Один из них в тяжелом состоянии. Еще одной женщине оказана помощь на месте.

Зафиксированы значительные пожары, попадание в объекты инфраструктуры, жилые и гражданские здания в двух районах города. В целом часть Одессы осталась без света и воды.

Председатель Одесской МВА Сергей Лысак отметил, что в результате обстрела повреждены магазин и СТО. На местах работают спасатели, медики и аварийные службы. Информация о масштабах разрушений и возобновлении коммуникаций уточняется. Лысак подчеркнул, что этой ночью воздушная тревога в Одессу звучала 6 раз.

Также читайте: В части Одессы на сутки отключат воду: адреса.