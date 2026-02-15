Ключевые моменты:
- Аварийная ситуация на оборудовании энергокомпании ночью оставила без электричества объекты критической инфраструктуры, часть Одесского района, Черноморск и Одессу.
- Энергетики работают над оперативным возобновлением поставок электроэнергии.
- Водоснабжение в Черноморске – по графикам.
- В Одессе (Киевский, Приморский, Хаджибейский районы) подвоз воды.
- В области действует 570 пунктов “Незламності”.
- Адреса Пунктов в Черноморске.
Водоснабжение в Черноморске – по графикам
Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что в регионе произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергокомпаний. В результате без электричества временно остались отдельные объекты критической инфраструктуры, часть потребителей в Одесском районе области, включая Черноморск и часть Одессы.
Добавим, что в Черноморске водоснабжение будет происходить по графику. В Одессе, в частности, в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах, организован подвоз воды.
В Одесской области функционирует 570 Пунктов “Незламності”. В Черноморске пукты работают по следующим адресам:
- проспект Мира, 33, (городской совет)
- ул. Виталия Шума, 4, (больница)
- ул. Виталия Шума, 66, (ГСЧС)
- Пункт “Незламності” в поселке Александровка:
- центральная, 58 (сельская администрация)
- поликлиника
Следует отметить, если в ближайшее время электроснабжение не будет восстановлено, тогда развернут дополнительные пункты.
Напомним, что энергетики уже работают и прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии.