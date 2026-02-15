Ключевые моменты:

Аварийная ситуация на оборудовании энергокомпании ночью оставила без электричества объекты критической инфраструктуры, часть Одесского района, Черноморск и Одессу.

Энергетики работают над оперативным возобновлением поставок электроэнергии.

Водоснабжение в Черноморске – по графикам.

В Одессе (Киевский, Приморский, Хаджибейский районы) подвоз воды.

В области действует 570 пунктов “Незламності”.

Адреса Пунктов в Черноморске.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что в регионе произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергокомпаний. В результате без электричества временно остались отдельные объекты критической инфраструктуры, часть потребителей в Одесском районе области, включая Черноморск и часть Одессы.

Добавим, что в Черноморске водоснабжение будет происходить по графику. В Одессе, в частности, в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах, организован подвоз воды.

В Одесской области функционирует 570 Пунктов “Незламності”. В Черноморске пукты работают по следующим адресам:

проспект Мира, 33, (городской совет)

ул. Виталия Шума, 4, (больница)

ул. Виталия Шума, 66, (ГСЧС)

Пункт “Незламності” в поселке Александровка:

центральная, 58 (сельская администрация)

поликлиника

Следует отметить, если в ближайшее время электроснабжение не будет восстановлено, тогда развернут дополнительные пункты.

Напомним, что энергетики уже работают и прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии.