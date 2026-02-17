бювет в Ізмаїлі

Ключевые моменты:

  • Из-за отключения электроэнергии без воды часть Одессы и несколько населённых пунктов.
  • Возможное снижение давления или отсутствие воды на верхних этажах в Хаджибейском и Приморском районах.
  • Причина: обесточивание объектов «Инфоксводоканала».
  • Адреса бюветных комплексов.

Что известно

По информации «Инфоксводоканала», из-за обесточивания объектов водопроводной системы без воды остаются потребители Киевского и части Хаджибейского районов города Одессы, а также с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон 1–5», ж/м «Черноморка», ЖКУ «Таирово».

Кроме того, может наблюдаться снижение давления и отсутствие водоснабжения на верхних этажах у некоторых потребителей Хаджибейского и Приморского районов города. В настоящее время энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.

Где набрать воды в Одессе

Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​ул. Академическая, 11; ​
  • ул. Ольгиевская, 37;
  • ул. ​Старопортофранковская, 105; ​
  • ул. Академическая, 2; ​
  • ул. Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ул. Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​ул. Ицхака Рябина, 1; ​
  • ул.Дальницкая, 25;
  • ул.  Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • ул. Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

