Ключевые моменты:

Из-за отключения электроэнергии без воды часть Одессы и несколько населённых пунктов.

Возможное снижение давления или отсутствие воды на верхних этажах в Хаджибейском и Приморском районах.

Причина: обесточивание объектов «Инфоксводоканала».

Адреса бюветных комплексов.

Что известно

По информации «Инфоксводоканала», из-за обесточивания объектов водопроводной системы без воды остаются потребители Киевского и части Хаджибейского районов города Одессы, а также с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон 1–5», ж/м «Черноморка», ЖКУ «Таирово».

Кроме того, может наблюдаться снижение давления и отсутствие водоснабжения на верхних этажах у некоторых потребителей Хаджибейского и Приморского районов города. В настоящее время энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.

Где набрать воды в Одессе

Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​ул. Академическая, 11; ​

ул. Ольгиевская, 37;

ул. ​Старопортофранковская, 105; ​

ул. Академическая, 2; ​

ул. Академическая, 30.

Хаджибейский район:

ул. Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​ул. Ицхака Рябина, 1; ​

ул.Дальницкая, 25;

ул. Инглези, 1.

Пересыпский район:

ул. Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

