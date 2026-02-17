Ключевые моменты:
- Из-за отключения электроэнергии без воды часть Одессы и несколько населённых пунктов.
- Возможное снижение давления или отсутствие воды на верхних этажах в Хаджибейском и Приморском районах.
- Причина: обесточивание объектов «Инфоксводоканала».
- Адреса бюветных комплексов.
Что известно
По информации «Инфоксводоканала», из-за обесточивания объектов водопроводной системы без воды остаются потребители Киевского и части Хаджибейского районов города Одессы, а также с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон 1–5», ж/м «Черноморка», ЖКУ «Таирово».
Кроме того, может наблюдаться снижение давления и отсутствие водоснабжения на верхних этажах у некоторых потребителей Хаджибейского и Приморского районов города. В настоящее время энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.
Где набрать воды в Одессе
Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- ул. Академическая, 11;
- ул. Ольгиевская, 37;
- ул. Старопортофранковская, 105;
- ул. Академическая, 2;
- ул. Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ул. Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- ул. Ицхака Рябина, 1;
- ул.Дальницкая, 25;
- ул. Инглези, 1.
Пересыпский район:
- ул. Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
