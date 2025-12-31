Ключевые моменты:

Во время массированного обстрела Одесской области в ночь на 31 декабря сгорел прицеп «Новой почты».

Уничтожено 110 посылок на 2,3 млн. грн.

Сотрудники были в укрытии и не пострадали.

Компания возмещает потери и контактирует с клиентами.

Сгорело посылок более чем на 2 миллиона гривен

В ночь на 31 декабря во время массированной атаки на регион сгорел прицеп грузового автомобиля «Новой почты» со 110 посылками на сумму 2,3 млн гривен. К счастью, люди не пострадали, ведь сотрудники были в укрытиях.

Что касается посылок украинцев, то «Новая почта» возмещает потери и уже контактирует с клиентами.

Напомним, этой ночью РФ массированно атаковала Одессу ударными дронами, попав в жилые дома и инфраструктуру. В результате атаки пострадали пять человек, среди них трое детей, зафиксированы пожары в многоэтажках.

