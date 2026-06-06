Каховская ГЭС полностью разрушена после подрыва российскими оккупантами и не подлежит восстановлению, рассказали в Укргидроэнерго.

Херсонский журналист Константин Рыженко в своем телеграмм-канале сообщает, что подрыв Каховской ГЭС россияне совершили в два часа ночи. Но они не видели, насколько сильно.

Потому они считали, что аккуратно взорвали небольшую часть ГЭС и подтапливают наших военных на островах. Гауляйтер Новой Каховки Леонтьев в 6:06 утра говорит, что подрыв ГЭС это фейк. И они не знают, почему там поднялась вода.

Несколько пропагандистских телеграм-каналов пишут о подрыве небольшого участка.

В 6:51 россияне в Новой Каховке видят, что дамба уничтожена, до оккупантов начинает доходить, что они наделали. Гауляйтер Новой Каховки резко меняет риторику и говорит, что взрыва не было, а дамбу обстреляли со стороны ВСУ.

Но пропагандисты работают по методичке и пишут, что дамба, которую раньше обстреливали, сама немного устала и немного сломалась.

Другие российские телеграм-канал, сотрудничающие с военными, радуются, что из-за подрыва Каховской дамбы позиции ВСУ на островах подтапливают.

Когда россияне понимают, что создали масштабную техногенную экологическую катастрофу, почти как Чернобыль, они начинают обвинять украинскую сторону в провокациях. Но россияне так и не определились, что случилось с дамбой. Одни пишут, что взорвали, другие — обстреляли из РЗСО «Ольха».

По словам журналиста, любой специалист саперного дела даст стопроцентную гарантию, что извне невозможно сделать такие разрушения, здесь повреждение методом закладки взрывчатки.

То, что совершили россияне сегодня – это огромная международная трагедия, особенно в экологическом смысле.

Подрыв Каховской ГЭС может привести к резкому опреснению Черного моря. Под угрозой его экосистема, считает советник главы Офиса президента Дарья Заривна.

Также подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, ведь вода из Каховского водохранилища необходима для получения подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Однако ситуация контролируемая, украинский персонал мониторит все показатели, сообщают в Энергоатоме.

На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Местные жители публикуют видео, где Каховская ГЭС ушла под воду.

Около Запорожья уровень воды в Днепре после подрыва упал до 10 метров.

ОБНОВЛЕНО 6 июня 2026 года

Что изменилось спустя три года после подрыва Каховской ГЭС

Спустя три года после разрушения Каховской гидроэлектростанции последствия катастрофы продолжают ощущаться далеко за пределами Херсонской области.

Каховская ГЭС остается полностью разрушенной и не функционирует. По оценкам специалистов, восстановить станцию в прежнем виде невозможно — речь может идти только о строительстве нового гидроузла после завершения войны и деоккупации территории. По разным оценкам, на это потребуются миллиарды евро и несколько лет работ.

Что сейчас происходит на месте Каховского водохранилища

После разрушения плотины крупнейшее водохранилище юга Украины фактически исчезло. Уровень воды упал до критических отметок, прекратили работу многие водозаборы, а огромные территории бывшего дна оказались на поверхности.

За прошедшие годы на значительной части бывшего водохранилища начала формироваться новая природная экосистема. Там, где раньше была вода, появились заросли кустарников и молодых деревьев. Украинские ученые, проводившие экспедиции в районе бывшего водохранилища, отмечают активное естественное восстановление растительности.

Вместе с тем исчезновение водохранилища привело к серьезным проблемам для сельского хозяйства юга Украины. До катастрофы его вода обеспечивала работу большинства оросительных систем Херсонской области, значительной части Запорожской и Днепропетровской областей.

Экологические последствия продолжают изучать

Подрыв Каховской ГЭС называют одним из крупнейших актов экоцида в современной истории Европы.

В первые недели после катастрофы произошла массовая гибель рыбы и животных, в воду попали нефтепродукты и другие загрязняющие вещества. Последствия для экосистемы Нижнего Днепра и Черного моря ученые продолжают изучать до сих пор.

Экологи также предупреждают о долгосрочных изменениях микроклимата южных регионов Украины и рисках для сельского хозяйства, которое десятилетиями зависело от воды Каховского водохранилища.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС

Одним из главных вопросов после разрушения плотины стала безопасность Запорожской атомной электростанции.

Именно Каховское водохранилище было основным источником воды для систем охлаждения крупнейшей атомной станции Европы. После исчезновения водохранилища были задействованы резервные решения, включая использование пруда-охладителя и альтернативных источников воды.

По состоянию на 2026 год специалисты считают ситуацию контролируемой, однако восстановление полноценной работы станции в будущем напрямую связывают с решением проблемы водоснабжения после уничтожения Каховского гидроузла.

Трагедия, последствия которой будут ощущаться десятилетиями

Подрыв Каховской ГЭС привел к затоплению десятков населенных пунктов, разрушению домов, гибели людей и масштабному экологическому ущербу.

Даже спустя три года юг Украины продолжает жить с последствиями этой катастрофы. А вопрос восстановления Каховской ГЭС и возвращения полноценного водоснабжения региона остается одной из важнейших задач послевоенного восстановления страны.