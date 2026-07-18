Ключевые моменты:

Россия нанесла ракетный удар по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Ракета попала на территорию парка развлечений, разрушены рыбацкие домики.

Повреждены шесть легковых автомобилей.

Погибли два человека, еще четверо получили ранения, среди пострадавших — ребенок.

Под завалами могут находиться люди, продолжается поисково-спасательная операция.

Отдых превратился в трагедию

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что РФ вновь нанесла ракетный удар по Одесской области, атаковав жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

По его словам, в результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений были разрушены рыбацкие домики и повреждены шесть легковых автомобилей.

По предварительным данным, погибли два человека, еще четверо получили ранения, среди них — ребенок. Под завалами могут оставаться люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

Кроме того, удар был нанесен еще по одному населенному пункту области. В результате обстрела повреждены жилой дом и два легковых автомобиля. Пострадал один человек.

На местах происшествий работают все экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, Россия вновь нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В акватории Чёрного моря было повреждено иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В результате атаки погиб один моряк, ещё три человека получили ранения и были госпитализированы.