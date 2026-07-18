Ключевые моменты:
- Россия продолжает массированные атаки на Одесскую область.
- Один из вражеских беспилотников упал на открытой местности.
- В результате падения БпЛА пострадал водитель грузовика, находившегося рядом.
- Мужчина получил осколочные ранения.
Атаки на регион не прекращаются
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, российские войска продолжают наносить массированные удары по Одесской области. В результате одной из атак один из вражеских беспилотников упал на открытой местности. К сожалению, пострадал водитель грузового автомобиля, который находился неподалеку.
Мужчина получил осколочные ранения. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Напомним, ранее в результате российского удара был повреждён гражданский сухогруз Venturo, который потерял ход. Вследствие атаки погиб один моряк, а 17 граждан Филиппин украинские военные моряки успешно эвакуировали на берег.