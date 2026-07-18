Ключевые моменты:

Россия продолжает массированные атаки на Одесскую область.

Один из вражеских беспилотников упал на открытой местности.

В результате падения БпЛА пострадал водитель грузовика, находившегося рядом.

Мужчина получил осколочные ранения.

Атаки на регион не прекращаются

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, российские войска продолжают наносить массированные удары по Одесской области. В результате одной из атак один из вражеских беспилотников упал на открытой местности. К сожалению, пострадал водитель грузового автомобиля, который находился неподалеку.

Мужчина получил осколочные ранения. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, ранее в результате российского удара был повреждён гражданский сухогруз Venturo, который потерял ход. Вследствие атаки погиб один моряк, а 17 граждан Филиппин украинские военные моряки успешно эвакуировали на берег.