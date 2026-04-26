А сразу после Первомая, после традиционно яркой и многочисленной демонстрации трудящихся, подтвердивших свою солидарность с угнетаемыми народами других (понятно — капиталистических) стран, в Киев «нечистая сила» занесла автора этих строк. Меня — инженера областного телерадиопередающего центра — командировали в «Укр НИИ проектстальконструкция» — забирать готовые документы по планируемой к строительству в Херсоне новой телебашне. Старая, 147-метровая мачта, уже недостаточно далеко вещала политику партии и правительства, и было решено строить 199-метровую башню. Долго мы ее строили. А создали ее на знаменитом Мариупольском металлургическом комбинате. Ездил я туда: и город, и комбинат — это была сказка! Закончили сказку орки… Сейчас все 199 метров металлоконстукций лежат на земле… Взорвав башню, громко «хлопнули дверью» российские дикари — 10 ноября 2022 года, за день до того, как наши военые зашли в очищенный от рашистов Херсон.

Билетов тогда в столицу не было, но телевидение — это же — что вы, что вы — это же компартийная идеология! Обком снял броню на 1 билет в 1 сторону, и я первый раз в жизни поехал в СВ-вагоне. На обратном пути уже такой аномалии не было: со здоровенной пачкой документов я всю ночь ехал в Херсон стоя, даже не в плацкартном, а в общем вагоне. Люди были, как кильки в банке! Это было массовое бегство горожан из «чернобыльского» Киева. Откуда узнали о беде? Да от «вражеских голосов», которые как минимум в данной ситуации оказались дружескими! «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа» аж криком кричали: Украина, Белорусь — берегитесь, вы в эпицентре ядерной аварии!!! И инструктировали, как вести себя, какие препараты принимать, чтобы снизить возможные смертельно опасные последствия. Знало ли советское государственное и республиканское руководство о цене вопроса? Знали, черти, но молчали.

Украинский народ вскоре «отблагодарил» «родную партию» за такое предательство множеством появившихся в публичных местах плакатов «Хай живе КПРС на Чорнобильскій АЄС!» Негатив был более, чем уместен : во многих странах Европы, где приборы «учуяли» рост уровня радиации после Чернобыльской катастрофы, правительства мгновенно(!) отреагировали.Польша — один из самых известных примеров. Там уже в первый день после аварии начали массовую йодную профилактику, препараты получили миллионы детей и подростков! ФРГ, Австрия, Швеция ввели контроль продуктов и ограничение потребления молока, йодотерапию и другие меры по защите населения.

Украина и Белоруссия ,несмотря на наибольшее загрязнение, йодную профилактику начали с опозданием. В ряде районов она или была ограниченной, или запоздала. И это стало одной из причин роста заболеваний щитовидной железы у детей.

Для тех, кто, к счастью, не знаком с этой темой: щитовидная железа нуждается в обычном йоде для выработки гормонов и активно его накапливает. Когда человек принимает йодид калия, железа быстро насыщается обычным йодом и почти не поглощает из окружающей среды радиоактивный йод-131, выброшенный взрывом из реактора. В итоге снижается риск рака щитовидной железы. Эффективность этой профилактики сильно зависит от того, когда принять препарат: за несколько часов до или сразу после воздействия -это максимальная защита.Через 6–12 часов — эффект уже заметно ниже. Через сутки и позже — практически бесполезно. Так у нас и получилось:в первые сутки власти не сразу признали масштаб аварии, местные органы не имели полной картины, население долго не предупреждали. Первого мая мы в Херсоне радостно топали мимо трибуны, размахивая флажками. С собой на демонстрацию меня упросила взять моя 10-летняя дочка. Взял… У детей щитовидная железа работает активнее, она быстрее накапливает йод, поэтому риск от йод-131 у них намного выше. Через несколько лет дочке удалили часть щитовидной железы…

В СССР четко работала гнилая централизованная система: решения такого уровня, как массовое спасение людей йодом принимались ТОЛЬКО «сверху». Местные власти не могли самостоятельно начать массовую раздачу препаратов, нужно было указание из центра. А там угрозу недооценили, сначала считалось, что ситуация под контролем,ожидали меньшего распространения радиоактивности, не было ощущения срочности, которое требовалось для немедленных мер. Да и в отличие от некоторых цивилизованных стран, не было отработанного механизма быстрого распределения йода населению, не было заранее подготовленных запасов в нужных местах. Зато был страх вызвать панику. Раздача йода могла сигнализировать о серьёзной опасности, что противоречило политике «не допустить паники в самой благополучной в мире стране».

В 1986 году мы сдружились с Виктором — переселенцем из Чернобыля. Мы называли его чернобыльцем, он поправлял — чернобылянин. В Херсоне они с женой и с двумя сыновьями, которые тогда «под стол пешком ходили», вселились в квартиру на 9 этаже, которую он возненавидел. В Чернобыле у него был дом на самом берегу Припяти, охота, рыбалка, свежий воздух, простор. Все это в одночасье рухнуло, испарилось, исчезло, пропало — их эвакуировали в Херсон ( всего только в 1986 году было эвакуировано 116 000 человек), под крышу высотки, где он ощущал себя, как в тюремной камере. Двух его пацанчиков, успевших вдоволь нахвататься радиации после взрыва, потом слегка подлечили на Кубе. Да, как это ни странно сейчас может прозвучать, после аварии на ЧАЭС именно полунищая Куба внедрила одну из самых масштабных программ помощи пострадавшим детям из Украины и Белоруссии. Всего через кубинскую программу прошло около 26 000 детей и подростков. Программа началась в 1990 году и продолжалась много лет. Лечение проходило в курортном центре под Гаваной. Кубинцы обеспечили советсой детворе медпомощь высшего уровня (включая онкологию и кожные заболевания), реабилитацию, полноценное питание и отдых. Для семей лечение было полностью бесплатным, Куба брала на себя все расходы. Ни одна другая страна не приняла тогда такое количество пострадавших детей на длительное лечение! Много лет спустя Виктор «ожил» — он построил дом, опять жил на самом берегу реки — теперь уже Днепра. Совсем недалеко от печально ныне известного Антоновского моста, ставшего ареной жутчайших боёв с ордынцами…Моста уже нет, нет и дома бывшего чернобылянина — только фундамент остался в «килл- зоне». Виктор опять «в тюрьме», на 9 этаже… «Повезло» (прости, Господи!) его супруге: она умерла в 64 года, задолго до войны, не дожив до второй в жизни эвакуации. Онкология… Я говорил с оперировавшим ее врачем ( мы были знакомы, как-то брал у него интервью). «Что там было?» — спросил я. «Там был Чернобыль…», — мрачно ответил он, с безнадёгой махнув рукой…

Я начал этот материал с документально подтвержденного факта, закончу его тоже фактажом. Вот что на днях сообщила «Украинская правда»: украинские ученые фиксируют в плацентах некоторых беременных женщин значительное превышение уровня радиоактивных веществ. Опасные элементы продолжают накапливаться в организме матерей даже спустя 40 лет после трагедии на ЧАЭС. По информации Национальной академии медицинских наук Украины, в начале текущего года у женщин с осложненным течением беременности обнаружили тревожные п млн.грноказатели загрязнения организма стронцием и цезием.Нормальным показателем, который не представляет угрозы для здоровья женщины и младенца, считается уровень до 5 беккерелей. Однако у пациенток Всеукраинского центра материнства и детства специалисты зафиксировали рекордные 19 беккерелей на килограмм массы тела. Радионуклиды имеют длительный период полураспада — около 30 лет, поэтому они до сих пор активно циркулируют в природе и становятся неотъемлемой частью пищевых цепей. И скажу я вам: сильно ошибается тот, кто решит, что вода и «доморощенная» еда могут содержать в себе «эхо Чернобыля» только в прилегающих к нему регионах. Вот 23 апреля «Корреспондент» привёл самую свежую информацию от Офиса Генпрокурора. Радиоактивно загрязненные земли Чернобыльской зоны засевали, а потом продавали урожай с них. Некий поселковый голова с подельниками из поссовета открыл доступ бизнесу к 1900 га земель в зоне безусловного отселения, где категорически запрещена любая хозяйственная деятельность! Вырастили там 365 тонн семян подсолнечника, «срубили» на этом 6,6 млн. грн. Урожай вывозили за границы зоны отселения. Прокуратура сообщает о 4,9 млн. грн. убытков государству. Интересно, входят ли в эту сумму убытки здоровью огромного количества граждан, употребивших в пищу подсолнечное масло с цезием и стронцием!? Об этом пока ничего не сказано…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса