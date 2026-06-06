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Кабмин включил Одессу в список курортно-рекреационных территорий и обновил методику нормативной денежной оценки земель.

Для гостиниц и частных санаториев на побережье могут увеличиться налоговые платежи из-за пересмотра оценки земли.

По прогнозам, городской бюджет будет ежегодно получать около 300 млн грн дополнительных поступлений.

Владельцам гостиниц у моря придется платить больше

Кабинет Министров Украины принял два важных решения, касающихся Одессы. Город официально включили в список курортно-рекреационных территорий, а также утвердили обновленную Методику нормативной денежной оценки земель.

Это означает, что городские власти смогут ввести более справедливый подход к налогообложению бизнеса, работающего на побережье и получающего прибыль от курортной деятельности. Ведь многие гостиницы и частные санатории, расположенные у моря, платят налоги на основе заниженной стоимости земли, из-за чего местный бюджет недополучает значительные средства.

По прогнозам Министерства экономики после внедрения новых правил Одесса ежегодно сможет получать около 300 миллионов гривен дополнительных поступлений. Эти средства планируется направлять на социальные программы и развитие критической инфраструктуры. К слову, для владельцев частных домов и квартир никаких новых финансовых обязательств не предусматривается. Постановление вступит в силу в конце июня, после чего начнется подготовка новой технической документации для оценки земель.

Напомним, в Украине завершили основной этап послезимнего ремонта дорог государственного значения перед стартом курортного сезона. Особое внимание уделили маршрутам к Одесщине и Черноморскому побережью.