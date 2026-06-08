Ключевые моменты:

Температура морской воды у берегов Одессы 8 июня составит +17-18°С.

Вода все еще остается бодрящей и прохладной для долгих заплывов.

На побережье ожидается переменная облачность без существенных осадков, но поднимется умеренный ветер.

Судя по всему, ледяное течение, которое в начале июня отпугнуло одесситов от пляжей, окончательно отступило. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 88 июня, температура морской воды у одесского побережья зафиксировалась на отметке 17-18°С.

Но хотя море уже прогрелось после экстремальных +12°С, вода все еще остается достаточно прохладной. Медики напоминают: комфортной и безопасной для длительного купания (особенно для детей) считается температура от +20°С. Сейчас заходить в воду стоит осторожно и ненадолго, чтобы избежать переохлаждения. Тем, кто не любит бодрящую воду, пока лучше ограничиться прогулками у кромки моря.

Опираясь на прогноз погоды в Одессе на 8 июня, рассчитывать на быстрый прогрев акватории в этот понедельник не стоит. Днем в городе ожидается до 23-25°С градусов тепла, однако поднимется умеренный северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, что может вызвать легкое волнение на море.

При этом экологи и специалисты заверяют, что радиационные и другие показатели морской среды вдоль всего одесского побережья сейчас находятся в пределах нормы.

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