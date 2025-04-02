Долгая дорога к прибыли

Считается, что Одесская область не особо богата полезными ископаемыми. Таких месторождений, за которые воевали бы страны, например, редкоземельных металлов, у нас нет. А из тех ресурсов, которые есть в Одесской области, разрабатываются далеко не все.

Наталья Федорончук

— Самое главное в вопросе заинтересованности инвесторов в разработку полезных ископаемых — как будет окупаться их добыча, — подчеркивает Наталья Федорончук, — Мировая практика показывает, что от начала инвестирования в разработку новых месторождений до получения прибыли проходит 5-10 лет. Поэтому, как правило, разработкой полезных ископаемых занимаются либо очень крупные концерны, которые могут себе позволить такие долгосрочные вложения, либо государство. Сейчас бизнес сосредоточен на быстром получении прибыли, особенно в таких сложных условиях, в которых существует сейчас наше государство. Но в добыче полезных ископаемых так не бывает. Нужно сначала очень много вкладывать в доразведку, потом в построение инфраструктуры, обогатительных предприятий. И только потом дело доходит до получения прибыли.

Известняк, песок и алмазы: чем богата Одесская область

Из ресурсов, активно разрабатываемых в Одесской области, — преобладают строительные материалы.

— Стройматериалов у нас в изобилии. Это пески, глины, известняки — как пильный камень. Хотя сейчас известняка используется все меньше, — отмечает Наталья Александровна, — В строительстве перешли на газобетон и пенобетон — он легче, прочнее, не разрушается при намокании.

А вот добыча песка, по мнению специалиста, актуальной будет всегда. И, к сожалению, очень часто добывают его без лицензии, незаконно. Государство пытается бороться с этим, но не всегда успешно.

Кроме использования в строительстве, металлургии, высококачественный чистый кварцевый песок — сырье для производства стекла. Поэтому его месторождения более ценны, чем известняки. Один из таких промыслов расположен возле Беляевки.

А на севере Одесской области в песках содержатся рудные минералы, которые могут использоваться одновременно с добычей песка в качестве строительного материала.

— Песок часто несет в себе ценные минералы. Поэтому, когда ведется разработка строительных песков, целесообразно было бы подходить к этому комплексно — сначала изымать оттуда рудные минералы, а дальше использовать песок как строительный материал. Сейчас это не делается, — сообщает Наталья Федорончук, — В песчаных отложениях есть много полезных минералов. В отложениях Днестра даже уникальные зеленые алмазы находили. Но это единичные минеральные зерна, не месторождения, которые бы подтвердила геологическая разведка.

«Ненужное» золото — и не только в Савране

Золото у породі

В Одесской области, по словам геолога, есть проявления золота и на суше, и в море. Донные отложения шельфа содержат так называемое тонкое золото, размеры частиц которого не превышают 0,1 мм.

— Геологи ищут сначала проявление, какие-то признаки полезного ископаемого, — рассказывает ученая, — Затем ведутся поисковые работы уже в больших объемах. Определяют количество, качество полезного ископаемого, выгодно или невыгодно его добывать. И только после экономической оценки место нахождения становится месторождением.

Так, в Савранском районе в 90-х годах прошлого века было обнаружено месторождение золота — Майское. Но его добыча не ведется.

— Месторождение находится на глубине под поверхностью земли около 350 метров, добыча там может вестись шахтным способом. Это сложнее, дороже карьерной разработки. Однако с экологической точки зрения менее вредно. Но даже в случае шахтной разработки возможны оседания почв, нарушение водоносных горизонтов, нарушение ландшафтов и т.д., — отмечает геолог.

По подсчетам специалистов, Майское месторождение должно содержать около 150 тонн золота. Содержание металла в породе — 7,63 грамма на тонну. При том, что рентабельность добычи начинается с пяти граммов.

— Сейчас оценены запасы Майского золота, но разработка требует долгосрочных вложений, — говорит Наталья Федорончук, — А кто будет в этом заинтересован в условиях войны?

Золотой запас Черноморского шельфа

Золото моря

Майское месторождение — пример коренного золота, содержащегося в крепких горных породах. Такого крупного золота в природе около 10%. В горных породах гораздо больше содержится тонкого, мелкого золота — размером 20-50 микрон. Реками оно разносится к морским берегам и шельфу, содержится в песках, россыпях. Проявления такого золота находится на Черноморском шельфе вблизи Одесской области.

— Вопрос добычи тонкого золота пока в мире решает только Китай, — отмечает Наталья Александровна, — Экологически это очень рискованно. Нужно поднимать, взбалтывать морские отложения — илы, песок, которые после извлечения из них золота должны сбрасываться обратно в море. Для морских организмов, обитающих в толще воды и на дне, это будет смертельно.

Есть такое золото и в донных морских отложениях Одесской части шельфа, но до месторождений пока дело не дошло.

— На морских территориях до добычи вряд ли дойдет, — считает Наталья Федорончук, — Потому что сейчас больше внимания уделяют экологии, чем разработкам полезных ископаемых, которые с этим связаны. Даже в вопросах разработки газовых месторождений, всегда обязательно учитывается экологическая оценка возможных последствий.

Захваченный газ в Черном море

Вместе с тем главные сырьевые сокровища Одесской области находятся именно в море. На Черноморском шельфе расположено Одесское месторождение природного газа. Оно находится у побережья нашей области в 130 километрах к югу от Одессы. Разведанные запасы составляют 21 миллиард кубометров.

До оккупации Крыма добыча газа проводилась ГАО «Черноморнефтегаз» — дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины».

В 2014 году общество, в том числе и самоподъемные буровые установки на Одесском месторождении, были захвачены РФ. «Черноморнефтегаз» был экспроприирован крымскими коллаборационистами. А его объекты на шельфе продолжали работу под круглосуточной охраной боевых кораблей Черноморского флота РФ.

С началом полномасштабной войны захваченные украинские буровые вышки и платформы захватчики используют в военных целях. Они установили здесь радиолокационные станции. Постоянно на этих военных базах находится около 130 вооруженных военнослужащих.

Украина оценивает шельф Черного моря, который оказался под контролем РФ, в 40 млрд. долларов.

Критически важный графит

Завалловский графит

Разработка полезных ископаемых всегда в какой-то мере наносит вред окружающей среде.

Шахтная добыча — способ достаточно щадящий. А вот карьерную разработку — открытую, проводимую на поверхности земли, — экологически чистой назвать сложно.

Именно таким способом разрабатывается уникальное месторождение графита Завалловское. Расположено оно в районе северной границы Одесской области. И административно, относится к Кировоградской области. Разведанные запасы графита определяются здесь в районе 7,6 миллиона тонн.

— Месторождение очень ценное. Разрабатывается с 1924 года. После обогащения дает графитовый концентрат с содержанием графита 99,9%, то есть, практически, чистый графит, — рассказывает Наталья Федорончук, — Чище есть только в Китае. А в породах, сопровождающих графит, есть еще гранаты, которые могут быть использованы, как абразивные материалы.

В декабре 2024 года, по информации Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины, единственное графитовое предприятие Украины «Завалловский графит» приостановило работу. Комбинат требовал значительной модернизации. Не последнюю роль в прекращении его деятельности сыграли повышение тарифов на электроэнергию и на перевозку грузов «Укрзализныцей».

Вот такое месторождение и может вполне заинтересовать Трампа. Ведь сегодня США, а также Европейская комиссия, включили графит в список критического сырья. То есть этот минерал играет ключевую роль в современных технологиях и промышленности.

К тому же и самые богатые участки Завалловского месторождения еще не отработаны. По словам Наталии Федорончук, они находятся под речным дном Савранки — одного из притоков Южного Буга. Для разработки надо строить горные выработки под русло реки. А это повлечет большой приток воды в них. И ее откачка должна быть постоянной и интенсивной, что достаточно дорого.

Вместе с тем инвесторов заинтересовал Заречный участок месторождения, расположенный в Савранской громаде Одесской области. Запасы графита здесь составляют около 300 тысяч тонн. И на сегодня разрешение на добычу руды сроком на 20 лет получила компания BGV Group Management. Строительство комбината должно начаться в 2025-2026 годах.

— Когда экономика страны строится на добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве — это не свидетельствует о ее высоком уровне, — убеждена Наталья Федорончук. — Необходимо стремиться развивать высокие технологии. Полезные ископаемые для этого нужны. Но лучше, если мы будем их разрабатывать, перерабатывать и использовать сами.

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