Ключевые моменты:

Россия может переориентировать удары по энергетике на водоснабжение крупных городов весной.

Иван Якубец заявил, что атаки по водоснабжению будут давить на гражданское население мегаполисов, включая Одессу.

Запуски сотен дронов и десятков ракет – это оперативный уровень, к которому нужно готовиться повторно.

От света к воде

Экс-командующий Аэромобильными войсками ВСУ Иван Якубец в эфире телеканала «Киев24» отметил, что зимой российские войска систематически атаковали энергетическую инфраструктуру, стремясь оставить города без электричества и тепла в самый строгий период. Однако с изменением сезона, фокус россиян может сдвинуться на объекты водоснабжения.

Он добавил, что такие удары — лишь вопрос времени, ведь они будут служить давлению на гражданское население, особенно в густонаселенных мегаполисах, где сбои мгновенно затрагивают сотни тысяч человек.

Наиболее уязвимыми Якубец называет крупные города и областные центры с высокой плотностью населения и ключевой инфраструктурой, среди которых Одесса. Соответственно, такие атаки будут иметь не только гуманитарные последствия, но и экономические. Ведь враг может целить в предприятия, включая принадлежащих к военно-промышленному комплексу.

Эксперт также отметил масштабность недавних атак: запуск сотен дронов и десятков ракет свидетельствует об оперативном уровне, а не тактическом. Для этого нужно готовиться к повторению такой практики.

Напомним, в настоящее время без света 68,4 тыс. домов в Одесской области. Из-за значительных повреждений ремонты продолжаются круглосуточно и требуют времени.