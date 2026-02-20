Ключевые моменты:

  • В ночь на 21 февраля 2026 года Одессу атаковали ударные дроны.
  • Зафиксировано движение около двух десятков «шахедов» в сторону города.
  • В городе прозвучала серия мощных взрывов – силы ПВО приступили к боевой работе.
  • Угроза актуальна для всех районов и пригорода.

Первоначально мониторинговые каналы сообщали об угрозе для для Великодолинского/Малодолинского/Санжейки/Черноморска/Овидиополя. Но позже в акватории Черного моря были зафиксированы новые цели, которые взяли курс на Одессу.

Вскоре одесситы услышали взрывы – это начали боевую работу наши слы противовоздушной обороны.

«В море новые шахеды на Лиманку/Совиньон

Уже 12 штук, центр/порт/Пересыпь в укрытия!

Лузановка/порт/Аркадия/Лиманка/411! Работает ПВО!

Ого! Там около 17 штук всего, одновременно залетают порт/центр! ПВО

Центр, не расслабляемся!

Порт… Пересыпь, 2 к вам

Жевахова гора один

Молдаванка – Центр – Бугаевка

Центр ещё 3 к вам хотят», – наперебой пишут местные Телеграм-каналы.

Официальная информация на данный момент не поступала. «Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Оставайтесь в укрытиях и берегите себя!

 

