Ключевые моменты:
- В ночь на 21 февраля 2026 года Одессу атаковали ударные дроны.
- Зафиксировано движение около двух десятков «шахедов» в сторону города.
- В городе прозвучала серия мощных взрывов – силы ПВО приступили к боевой работе.
- Угроза актуальна для всех районов и пригорода.
Первоначально мониторинговые каналы сообщали об угрозе для для Великодолинского/Малодолинского/Санжейки/Черноморска/Овидиополя. Но позже в акватории Черного моря были зафиксированы новые цели, которые взяли курс на Одессу.
Вскоре одесситы услышали взрывы – это начали боевую работу наши слы противовоздушной обороны.
«В море новые шахеды на Лиманку/Совиньон
Уже 12 штук, центр/порт/Пересыпь в укрытия!
Лузановка/порт/Аркадия/Лиманка/411! Работает ПВО!
Ого! Там около 17 штук всего, одновременно залетают порт/центр! ПВО
Центр, не расслабляемся!
Порт… Пересыпь, 2 к вам
Жевахова гора один
Молдаванка – Центр – Бугаевка
Центр ещё 3 к вам хотят», – наперебой пишут местные Телеграм-каналы.
Официальная информация на данный момент не поступала. «Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
Оставайтесь в укрытиях и берегите себя!