РФ ударила ракетой по Харькову

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о вражеском ракетном ударе по Слободскому району 20 февраля. В результате атаки загорелись автомобили, а в нескольких многоэтажках выбиты окна.

Добавим, что ракетные и дроновые удары по стране фиксируются почти каждую ночь. В январе Россия применила рекордное количество баллистических ракет.

В 2025 году количество погибших гражданских от российских атак возросло на 26% — всего 2248 человек.

Работы на войне спасают жизнь

Военные 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады выполнили рискованную миссию в районе Покровска, использовав наземный роботизированный комплекс для спасения раненых товарищей.

В общем, операция длилась шесть часов в серой зоне под постоянной угрозой российских дронов. Наземная платформа прорывалась сквозь грязь и вражеские атаки, чтобы забрать двух бойцов с разных позиций и доставить их в безопасную точку.

Добавим, что у одного раненого были тяжелые осколочные травмы — бок, спина и ноги иссечены после удара FPV-дрона. Второй получил более легкие повреждения.

Традиционный эвакуационный транспорт в таких условиях был слишком опасен из-за активности враждебных БПЛА, поэтому робот стал единственным реальным вариантом.

Робот сначала добрался до позиции тяжелораненого, забрал его, а по дороге подобрал второго бойца. На обратном пути платформа попала под прямой удар FPV-дрона: один военный успел выпрыгнуть, но машина выдержала повреждение и продолжила движение.

Несмотря на все, НРК успешно добрался до второй позиции, эвакуировал второго раненого и вернулся к точке, где собратья на авто доставили их в стабилизационный пункт. Жизнь обоих десантников спасена.

Стоит отметить, что оборона Покровского направления – одна из самых сложных. Русские активно применяют дроны для блокирования логистики, усложняя ротации, снабжение и эвакуацию.

Временная остановка огня на ЗАЭС?

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывает Россию и Украину немедленно согласовать временное прекращение огня. Это необходимо для ремонта ключевой резервной линии электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в оккупированном Энергодаре.

Добавим, что резервную линию «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВ выключили 10 февраля из-за повреждений. Сейчас ЗАЭС питается только основной внешней линии, что создает риски для стабильности.

Постоянная миссия МАГАТЭ на станции активно запрашивает детали о характере и масштабах повреждений. В то же время агентство отмечает: уже несколько лет оно лишено полного доступа к объекту, контролируемому российскими силами.

Потери врага

За прошедшие сутки российские силы понесли значительные потери в войне против Украины — 970 личного состава и десятки единиц вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 20 февраля 2026 г. (с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 г.) общие боевые потери врага составляют примерно:

личный состав — около 1 257 880 (+970) человек;

танки — 11 684 (+2);

боевые бронированные машины — 24 060 (+6);

артиллерийские системы — 37 387 (+3);

РСЗО — 1 649;

средства ПВО — 1303 (+1);

самолеты — 435;

вертолеты — 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 138 881 (+551);

крылатые ракеты — 4314;

корабли/катера — 29;

подводные лодки — 2;

автомобильная техника и автоцистерны — 79 112 (+76);

специальная техника — 4 073 (+1).

