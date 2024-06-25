Побег на матрасах: на границе с Приднестровьем поймали 47 «уклонистов» и их «проводников» (видео)

Побег на матрасах: на границе с Приднестровьем поймали 47 «уклонистов» и их «проводников» (видео)

В Одесской области пограничники совместно с сотрудниками СБУ и следователями Госбюро расследований разоблачили незаконную схему переправки военнообязанных украинцев на территорию непризнанного Приднестровья. Организаторов задержали при попытке вывезти за границу рекордное количество «уклонистов» – 47 человек.

По данным Одесской областной прокуратуры, схему заработка на военнообязанных, желающих незаконно выехать из Украины, наладили полицейский – оперуполномоченный одного из районных управлений полиции Одесской области и его знакомый.

Так, на днях, как рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, в селе Обжилы Подольского района стражи порядка остановили «кортеж» из 4-х микроавтобусов вместе с сопровождающим их внедорожником с водителем и пассажиром.

Таким образом, сообщники намеревались вывезти за границу 47 мужчин призывного возраста из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Как отметили пограничники, на сегодняшний день это рекордное количество людей, которых пытались вывезти из Украины.

Группа уклонистов на границе

Как было установлено, «клиентов» дельцы подыскивали через специальные телеграм-каналы. Переходить границу мужчины должны были тропами, минуя официальные пункты пропуска. Цена таких «услуг» составляла от 5 до 18,5 тыс. долларов с человека.

Однако даже более или менее приличный условий «переправки» мужчинам не предоставили – их буквально «упаковали» в 4 грузовых микроавтобуса, где им пришлось проехать 100 километров, сидя на матрасах.

Уже на подъезде к границе кортеж остановили правоохранители. Также задержали и автомобиль с двумя «проводниками». Им вручены подозрения, а в отношении «туристов» составлены протоколы об админправонарушении.

Фото и видео Южного регионального управления ГПСУ

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