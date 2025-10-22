Ключевые моменты:
- Вражеские обстрелы задели десятки населенных пунктов в разных областях. Погибли по меньшей мере шесть человек, включая двоих детей. Есть раненые.
- Основной удар пришелся на энергетическую инфраструктуру — в регионах введены аварийные отключения света.
- Повреждены жилые дома в Киеве и других городах, в некоторых местах произошли пожары.
- Украинские силы нанесли ответные удары по позициям врага, ликвидировав более тысячи оккупантов и уничтожив военную технику.
Обстрелы Украины 22 октября: разрушения, отключения и жертвы
22 октября началась с массированной атаки по всей территории Украины. С ночи и до утра враг использовал ракеты, дроны-камикадзе и авиацию. По информации президента Владимира Зеленского, в результате обстрелов погибли шесть человек, в том числе двое детей. Ещё 17 человек получили ранения.
По предварительным данным, по меньшей мере 8 ракет «Искандер» летели на Киев и Киевскую область, 3 «Кинжала» держали курс на Киевскую и Черкасскую области.
Кроме того, не менее 10 крылатых ракет, преимущественно «Искандер-К», были направлены на Кременчуг, Каменское и столицу. Пострадали жилые дома, инфраструктура, энергетические объекты.
Киев оказался одним из главных целей:
- В Днепровском районе ракета попала в многоэтажку, погибли два человека, спасены десять.
- В Дарницком районе дрон вызвал пожар в доме с 11 по 16 этажи.
- В Деснянском районе повреждён фасад десятиэтажки, сгорел автомобиль и повреждена газовая труба.
- В Печерском районе дрон ударил по 21 этажу высотки, пожар ликвидирован.
Днепропетровская область также понесла значительный урон. В Синельниковском районе, Каменском и Павлограде разрушены дома, автомобили, газопроводы. В Никополе и Покровской общине удары нанесли артиллерия и FPV-дроны. К счастью, там обошлось без жертв.
В целом обстрелами охвачены Киевская, Одесская, Днепропетровская, Черниговская, Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Черкасская, Сумская и Запорожская области. В большинстве из них введены аварийные отключения света, сообщили в Минэнерго. Там, где позволяет ситуация, уже начались восстановительные работы.
О ситуации на фронте
По информации Генштаба ВСУ, за сутки было зафиксировано 167 боевых столкновений. Враг нанёс два ракетных, 63 авиаудара, применил 6 ракет, 148 авиабомб и 4488 дронов-камикадзе. Осуществлено 4110 обстрелов, в том числе 89 из РСЗО.
В ответ украинская армия поразила пять районов сосредоточения живой силы и техники противника. Потери российских войск за сутки составили 1050 человек, также уничтожены танки, бронемашины, артиллерия, беспилотники и техника.