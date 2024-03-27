В Одессе от обстрела пострадал ботанический сад: горожан просят помочь с уборкой в теплицах (фото)

В результате ракетной атаки 25 марта сильно пострадал ботанический сад Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. Разрушены теплицы, выбиты окна и двери зданий. Всех желающих помочь с уборкой и восстановлением ждут в пятницу и субботу.
Об этом в facebook написала сотрудница Ботанического сада Людмила Левчук.
Она отметила, что в результате последнего обстрела Одессы ботаническому саду нанесен большой ущерб: повреждены теплицы, здание администрации, библиотека, лаборатории. Взрывной волной вынесло окна и двери.
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На первом этапе нужно убрать стекла в теплицах и вокруг них. Работники сада будут очень благодарны за помощь.
Всех желающих помочь ждут в пятницу и субботу с 10 до 15 часов.
Желательно приходить с рабочими перчатками!
«Дальше нас ждет большая работа по восстановлению. И мы надеемся, что с Вашей помощью нам это удастся», — добавила Людмила Левчук.
С предложениями по помощи можно звонить по номеру 0683100955.
Напомним, в конце рабочего дня 25 марта 2024 года Одесса пережила очередную вражескую атаку. От ракетного удара пострадали Дворец спорта и дома в округе, включая элитные высотки. В результате ракетного обстрела пострадали 10 человек, повреждено около 300 квартир. Несколько зданий разрушены.