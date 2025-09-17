Ключевые моменты
- Часть Одессы в среду, 17 сентября, осталась без света из-за плановых ремонтные работ энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального и Северного РЭС и продлятся до 17:00-20:00 часов.
Северный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Боровского Николая, 125А-195,
- Бродская, 1-Б, 1В;
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164;
- Грушевского Михаила, 39/КОРП.1,3,4,5;
- Деревообрабатывающая, 45, 49а;
- Донецкая, 1/1-25; Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А;
- Керченская, 27-62б;
- Кишиневская, 2-24,
- Коровицкого Профессора, 115-151,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Листная, 1-13,
- Литмана Саймона, 6А-97,
- Летняя, 1-41,
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Металлистов, 1-15;
- Мирная, 1-29,
- Наклонная, 17/1,
- Неждановой, 30в-62а,117-129;
- Обривистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенний, 1-12,
- Южная, 8,
- Похилая, 1-59в, 174;
- Промышленная, 185,
- Радиальная, 123,
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Черноморского Казачества,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Шполянская, 74-119;
- Штилевая, 2-118,/а_с;
- С. Ядова, 58;
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 2-й Химический, 7,
- пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. 3-й Химический, 1-14,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 2-17, 50а, 61;
- пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35;
- пер. Испанский, 1/корп.1,2,3;
- пер. Квантовый,1-27,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7;
- пер. Ионы Атаманского, 1-15,
- пер.Промышленный, 1-38,
- пер. Станишевской Марии, 1А-21,
- ул. Украинской Леси, 10,12,20, 11,11А;
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Центральный РЭС
Работы до 17:0-19:00:
- Авиационная, 1;
- Балковская, 54, 54б, 54в;
- Бойчука Михаила, 50-75А;
- Буковецкого, 11-26,
- Вадатурского Алексея, 66-92;
- Весенняя, 4-41;
- Глиняная, 27-48;
- Гранитная, 1-26;
- Ефимова, 2-49,
- Кутузакия Александра, 1,3;
- Липы Ивана и Юрия, 9-59,
- Живописная, 15-22Е,
- Мармуровая, 27-48,
- Могильницкой Галины, 2, 4А, 5, 9;
- Александра Тимошенко, 39, 41, 42;
- Южная, 17-34,
- Пишенина Федора, 8,
- Поезная, 5, 5А, 6;
- Руставели Шота, 23А-53/КОРП.1;
- Садыковская, 19, 22, 24, 26, 28;
- Складская, 2,2/4;
- Тенистая, 3,5,9/12;
- Фунтового Ивана, 1-24А;
- Черновола Вячеслава, 7;
- дорога Люстдорфская, 2Б, 4Б, 4В;
- пер. Герцена, 2-11,51;
- пер. Косовский, 3-8,
- пер. Парашютный, 1А-8Б;
- пер. Рекордный, 1-7/корп.1.