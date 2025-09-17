отключение света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в среду, 17 сентября, осталась без света из-за плановых ремонтные работ энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального и Северного РЭС и продлятся до 17:00-20:00 часов.

Северный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Боровского Николая, 125А-195,
  • Бродская, 1-Б, 1В;
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164;
  • Грушевского Михаила, 39/КОРП.1,3,4,5;
  • Деревообрабатывающая, 45, 49а;
  • Донецкая, 1/1-25; Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А;
  • Керченская, 27-62б;
  • Кишиневская, 2-24,
  • Коровицкого Профессора, 115-151,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Листная, 1-13,
  • Литмана Саймона, 6А-97,
  • Летняя, 1-41,
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Металлистов, 1-15;
  • Мирная, 1-29,
  • Наклонная, 17/1,
  • Неждановой, 30в-62а,117-129;
  • Обривистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенний, 1-12,
  • Южная, 8,
  • Похилая, 1-59в, 174;
  • Промышленная, 185,
  • Радиальная, 123,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Черноморского Казачества,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Шполянская, 74-119;
  • Штилевая, 2-118,/а_с;
  • С. Ядова, 58;
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 2-й Химический, 7,
  • пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. 3-й Химический, 1-14,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 2-17, 50а, 61;
  • пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35;
  • пер. Испанский, 1/корп.1,2,3;
  • пер. Квантовый,1-27,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7;
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • пер.Промышленный, 1-38,
  • пер. Станишевской Марии, 1А-21,
  • ул. Украинской Леси, 10,12,20, 11,11А;
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Центральный РЭС

Работы до 17:0-19:00:

  • Авиационная, 1;
  • Балковская, 54, 54б, 54в;
  • Бойчука Михаила, 50-75А;
  • Буковецкого, 11-26,
  • Вадатурского Алексея, 66-92;
  • Весенняя, 4-41;
  • Глиняная, 27-48;
  • Гранитная, 1-26;
  • Ефимова, 2-49,
  • Кутузакия Александра, 1,3;
  • Липы Ивана и Юрия, 9-59,
  • Живописная, 15-22Е,
  • Мармуровая, 27-48,
  • Могильницкой Галины, 2, 4А, 5, 9;
  • Александра Тимошенко, 39, 41, 42;
  • Южная, 17-34,
  • Пишенина Федора, 8,
  • Поезная, 5, 5А, 6;
  • Руставели Шота, 23А-53/КОРП.1;
  • Садыковская, 19, 22, 24, 26, 28;
  • Складская, 2,2/4;
  • Тенистая, 3,5,9/12;
  • Фунтового Ивана, 1-24А;
  • Черновола Вячеслава, 7;
  • дорога Люстдорфская, 2Б, 4Б, 4В;
  • пер. Герцена, 2-11,51;
  • пер. Косовский, 3-8,
  • пер. Парашютный, 1А-8Б;
  • пер. Рекордный, 1-7/корп.1.

