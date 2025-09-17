Ключевые моменты:

Минувшей ночью российские дроны атаковали Кировоградскую область, повредив объекты инфраструктуры и оставив без света Кропивницкий и более 40 населенных пунктов.

Атака по железнодорожным подстанциям вызвала задержки поездов одесского и днепровского направлений, часть рейсов перенаправлена, пригородные маршруты сокращены.

По данным Генштаба, за сутки произошло 183 боевых столкновения, враг потерял более тысячи человек, технику и сотни дронов.

Оккупанты ударили по железной дороге: задерживаются поезда

Ночью 17 сентября Кировоградская область подверглась массированной атаке российских ударных дронов, целью которых были объекты инфраструктуры. Частично без электроснабжения остались Кропивницкий и 44 населенных пункта.

Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

По его словам, в результате обстрелов повреждены несколько частных домов в Александровке, а спасательные службы в течение ночи ликвидировали очаги пожаров.

Как сообщила пресс-служба “Укрзализныци”, в результате ночной атаки врага по подстанциям, которые питают железную дорогу, задерживаются пассажирские поезда одесского и днепровского направлений.

Часть рейсов следуют по измененным маршрутам, для этого уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов пришлось остановить на безопасном расстоянии от зоны поражения.

Сообщается, что временные ограничения пригородных маршрутов коснулись следующих рейсов:

№6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы;

№6503 Знаменка — Мироновка;

№6331 Знаменка — Помощная;

№6332 Колосовка — Знаменка сокращен до ст.Кропивницкий;

№6036 Помощная — Знаменка сокращен маршрут до ст.Сахарная.

Перебои коснулись также международных рейсов. В Укрзализнице опубликовали полный перечень задержанных поездов https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Читайте также: Одесские депутаты просят присвоить звание Героя Украины летчику Константину Оборину

О ситуации на фронте

По Генштаба ВСУ,за вчерашний день зафиксировано 183 боевых столкновения. Самые интенсивные бои шли на Покровском, Новопавловском и Северском направлениях.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 74 авиационных удара, сбросив 118 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил 4685 обстрелов, из них 73 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6206 дронов-камикадзе.

В ответ Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек.

Также враг потерял: