Ключевые моменты:

2 февраля во всех регионах Украины вводят графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности.

В Одессе, части Одесского района и ряде районных центров продолжаются экстренные отключения.

За 1 февраля энергетики восстановили свет для 20,6 тыс. семей, но без электроэнергии остаются более 15 тыс. клиентов.

По данным компании ДТЭК «Одесские электросети», графики для Одесской области на завтрашний день такие:

«Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются экстренные отключения», – добавили энергетики.

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

В компании ДТЭК также рассказали, что за день 1 февраля вернули свет для 20,6 тыс. семей в 38 населенных пунктах Одесской области. По состоянию на 19:00 без света оставались 15,3 тыс. клиентов в 163 селах и городах.

«Мы знаем о каждом адресе, о каждой семье, которая сейчас без света. И продолжаем работать несмотря на все испытания непогоды. Сначала восстанавливаем высоковольтные линии и подстанции, это позволяет заживить как можно больше людей, затем работаем в распределительных сетях и отрабатываем точечные заявки. Продолжаем работу ради света в ваших домах», – говорится в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью специалисты завершили ремонт высоковольтной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы, что позволило добавить 500 МВт для стабилизации энергоснабжения Юга Украины.