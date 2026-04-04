В НПП «Тузловские лиманы» в Одесской области спасли двух редких розовых пеликанов благодаря усилиям ученых, волонтеров и местных.

Популяция вида: Около 11 тысяч пар в мире.

Главные опасности.

Исчезающий вид

История о спасении двух розовых пеликанов в национальном природном парке «Тузловские лиманы» — яркий пример веры в добрых людей. Спасательная операция для этих двух птиц унесла много сил и ресурсов, но инвестиции в будущее редкого вида вполне оправданы.

Добавим, что проект реализован благодаря активной поддержке многих людей: работники из НПП «Тузловские лиманы», Яна Боброва, главе фонда «Peli can live», — за идею совместной реабилитационной программы и Влад Балинский, освободивший птиц из ресторана «Черноморка» и доставив пеликанов в заповедник.

Стоит отметить, что мировая популяция розовых пеликанов составляет около 11 тысяч пар, с основным гнездованием в румынской дельте Дуная (4160 пар). В Украине они встречаются в Черноморском биосферном заповеднике, который сейчас оккупирован.

В настоящее время существуют главные угрозы вида:

Осушение болот и выпрямление рек для агроорошения, что сократило численность в Палеарктике и Африке.

Инсектициды против малярии в Африке – они утончают скорлупу яиц, снижают размножение и отравляют взрослых.

Полихлорированные дифенилы из промышленных красок и техники – опасность на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Агрозагрязнители в пресной воде, которые скапливаются в рыбе и передаются пеликанам.

Климатические колебания: затопление гнезд во время наводнений или гибель рыбы от засола при засухе.

Смерти от столкновений с ЛЭП во время миграций и рыболовных сеток.

Напомним, вблизи НПП «Тузловские лиманы» впервые в 2026 году зафиксировали розовых пеликанов. Стая из более 50 птиц после перелета остановилась отдохнуть у лимана Сасык, однако рядом с местом их отдыха обнаружили большую свалку.