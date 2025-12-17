Ключевые моменты:

lifecell в Одессе: 69,6% сети работает.

Устанавливают генераторы, привлекшие 11 бригад из регионов.

Киевстар привлек 223 генератора в Одессе и области, 81,25% станций работают.

Работают около 70% сетей оператора

В городе Одесса по состоянию на 16:00 16 декабря работает 69,6% сети оператора lifecell. Несколько лучше ситуация по Одесской области – 83,8%.

В пресс-службе lifecell подчеркнули, что технические специалисты и дальше устанавливают генераторы в регионе, чтобы подключить как можно больше базовых станций. Также некоторые проблемы с электропитанием наблюдались в Николаеве, однако пока их устранили. Здесь намного лучше ситуация, чем в Одессе, ведь доступность и стабильность связи в Николаеве составила 98,4%.

Для того чтобы в нашем регионе восстановили мобильную связь, привлекли аварийные бригады, созданы дополнительные команды для монтажа и дозаправки мобильных генераторов, а также для их охраны. Всего в Одесский регион направлено 11 бригад из Винницы, Хмельницкого, Львова, Черкасс, Житомира и Ровно.

Стоит отметить, что мобильный оператор Киевстар в Threads информировал, что в Одессе и области привлекли 223 генератора. По информации оператора, 81,25% базовых станций в регионе работают в штатном режиме или от генераторов. Для ликвидации последствий обстрелов дополнительно прибыли аварийно-восстановительные бригады из других областей. Также добавим, что для подключения новых пунктов незламності дополнительно используют терминалы Starlink.

Напомним, что энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для более 220 тыс. домохозяйств в Одесской области. Однако самая сложная ситуация в Одессе, инфраструктура сильно повреждена.

Наши корреспонденты сообщают, что свет в домах одесситов постепенно появляется. К примеру, утром 17 декабря, электроснабжение было возобновлено по улице Таирова.

Также читайте: До 21 декабря не будет работать бювет в Одессе: причина.