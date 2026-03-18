Ключевые моменты:

Туалет рассчитан на две кабины, одна из которых для людей с инвалидностью и посетителей с детьми.

Кабина оснащена автоматическими системами мытья, дезинфекции и сушки пола и сиденья после каждого пользователя.

Планируется бесконтактная оплата, автоматическая вентиляция, подогрев воздуха и кнопка вызова помощи.

Новый общественный туалет на Соборной площади

На данный момент работы по установке нового модульного общественного туалета на финишную прямую. Как сообщили в мэрии Одессы, коммунальщики уже проложили необходимые сети, получили техусловия на воду и свет, а сейчас занимаются заключением договоров с поставщиками услуг.

Объект на Соборке станет одним из самых технологичных в Одессе: здесь предусмотрен подогрев воздуха, автоматическая вентиляция и полностью бесконтактная подача воды, мыла и антисептиков.

Для безопасности пользователей внутри установлена кнопка вызова помощи и прямая связь с диспетчером. Двери открываются как вручную, так и автоматически.

Важный нюанс: время пребывания в кабинке ограничено 15 минутами, по истечении которых система сама откроет замок.

Автоматизация и новые технологии

Главная фишка нового туалета — минимизация человеческого фактора в вопросах гигиены. Кроме автоматической уборки пола и стульчака, в модуле установлены сенсорные сушилки для рук и диспенсеры. Такая система позволяет поддерживать высокий уровень чистоты в проходном месте города без постоянного присутствия персонала.

Интегрированная система бесконтактной оплаты позволит жителям и гостям Одессы не искать мелочь — достаточно приложить карту или смартфон к терминалу.

КП «Сервисный центр» обещает запустить объект в эксплуатацию сразу после завершения настройки банковских сервисов и финального тестирования систем дезинфекции.

Напомним, в Одессе планируют установить 19 таких туалетов, а пилотный объект на Соборной площади обошелся местному бюджету почти в 6 миллионов гривен.

