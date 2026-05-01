Ключевые моменты:

На подключение мегатуалета на Соборной площади к сетям выделяют около 950 тыс. грн.

Завершить работы планируют до конца июня, запуск ожидается летом.

Общая стоимость проекта уже достигла почти 7 млн грн.

Туалет будет автоматизированным и адаптированным для людей с инвалидностью.

В Одессе завершают проект по установке автоматизированного туалета на Соборной площади. Сейчас КП «Сервисный центр» ищет подрядчика, который подключит конструкцию к городским сетям. Аукцион состоится 4 мая, а стоимость финальных работ оценивают в 950 тысяч гривен.

Ранее бюджет города уже выделил 4,5 млн гривен на покупку самой конструкции и еще 1,5 млн – на строительно-монтажные работы. Таким образом, общая стоимость объекта составит почти 7 млн гривен. В эту сумму входят проектирование, обустройство технологических колодцев и прокладка трубопроводов.

Изначально мэрия планировала установить четыре подобных туалета, в том числе в Горсаду и на Приморском бульваре, что требовало 18 млн гривен. Однако после общественного резонанса власти ограничили проект одной локацией. В будущем город рассматривает возможность закупки еще 19 таких модулей.

Новая уборная будет полностью автоматизированной и инклюзивной. Внутри установят две кабинки, одна из которых приспособлена для людей с инвалидностью и посетителей с детьми. Система самостоятельно дезинфицирует сиденье унитаза и пол после каждого гостя. Посетителям предложат бесконтактную подачу мыла и воды, пеленальный столик и систему климат-контроля.

Безопасность обеспечит автоматическое пожаротушение и кнопка вызова помощи. Время пребывания в кабинке ограничат 15 минутами, после чего двери приоткроются автоматически. Оплатить услугу можно будет бесконтактно с помощью банковской карты.

Читайте также: Вход 10 гривен и льготы: в Одессе устанавливают новые правила для общественных туалетов.

Источник: Думская