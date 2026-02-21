Ключевые моменты:

В Украине расследуется инцидент на Закарпатье после отказа детям в доступе к туалету.

В Одессе функционируют лишь несколько десятков общественных туалетов для города-миллионника.

Законопроект №12371 о бесплатном доступе к туалетам в заведениях пока не принят.

Европейские города решают проблему через развитую сеть уличных биотуалетов.

Тема доступности общественных туалетов периодически становится предметом общественных дискуссий в Украине. Она связана не только с комфортом горожан, но и с вопросами здоровья, возрастных изменений, инклюзивности и городской инфраструктуры. По данным украинских исследований, среди мужчин старше 60 лет симптомы аденомы предстательной железы наблюдаются в 80–90% случаев, что делает проблему доступа к санитарным зонам особенно чувствительной.

Инцидент на Закарпатье, который сейчас расследует полиция, а также дискуссии о количестве и стоимости обустройства общественных туалетов в Одессе вновь актуализировали эту тему. Автор «Одесской жизни» Валерий Боянжу анализирует ситуацию на основе открытых источников, комментариев и личного опыта, связанного с состоянием здоровья.

Материал также учитывает законодательный контекст. В частности, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12371, предусматривающий право посетителей объектов торговли и услуг на бесплатный доступ к туалетам. В настоящее время документ находится на рассмотрении профильного комитета.

Общественные туалеты в Одессе: есть или нет?

«Кто о чём, а вшивый о бане». Автор этих строк вовсе не вшивый, но есть все же одна такая тема, которая, к сожалению, не дает о себе забыть. Тема эта вызвана нуждой, и хоть нужду эту в народе и называют маленькой, но становится она очень даже большой, просто огромной, если, пребывая вне дома, т.е. вдали от родного унитаза, ты не можешь реально помочь облегчиться своему не менее родному мочевому пузырю.

Ежу понятно, что проблема эта далеко не только моя, не только одесская: она общеукраинская. Население у нас, увы, стареет, а с годами — «такова се ля ви», как у нас говорят — проблема близости к ватерклозету все обостряется и обостряется. Особенно — в холодные, как сейчас погоды. Когда-то улыбку вызывал стишок, а сейчас — глубокое понимание :»Хочу быть кисой, хочу быть собакой: где хочешь — писай, где хочешь — какай».

Недавно в Сети наблюдал с интересом за «срачем» (жаргонное слово, но «в тему» оказалось) в комментах к сообщению, что власть в Одессе планирует на Западном кладбище общественный туалет соорудить за 2,78 млн. грн. Некоторые одесситы — комментаторы указывают, что на такую сумму можно было бы сделать больше других, более важных вещей для горожан. Сумму затрат обсуждать не буду, я не специалист, а вот важность этой идеи эти сограждане чуть раньше или чуть позже обязательно ощутят своим мочевым пузырем.

Позвонил мне недавно из Штатов коллега из редакции херсонской газеты. Я ей четверть века отдал, он — лишь немного меньше, так что было о чем говорить. Далеко занесло его ветром войны…

Говорили «за жизнь», потому, помимо прочего, расспросил я его и об одной из «жизненных» тем — и там, за океаном, и здесь, у нас — об общественных туалетах. Вспомнили, как в конце 1990-х, когда наша «молодая» еще редакция арендовала помещения в здании «успешно» почившего НИИ, в самом центре Херсона. А метрах в ста, не далее, шумел-кипел огромный Центральный рынок. И многое множество торгового люда быстро сообразило, что, чем с 50 копейками за день рабочий пару раз расстаться (это ж, считай, буханка хлеба), так лучше 100-метровку до этого офисного центра преодолеть: благо, НИИ стал «проходным двором», и туалеты — на каждом этаже открыты — добро пожаловать! Трудно описАть, как там все было … опИсано. Закончилось это тем, что все арендаторы вскладчину поставили на туалеты замки.

В Штатах, поделился коллега, все немного иначе. В ЛЮБОЙ кафешке кладешь на прилавок 1 доллар и проходишь в «WC «. Если не кладешь — тоже проходишь. Для справки: чашка кофе там — это в среднем 3 доллара. А в супермаркетах просто проходишь в туалет (как говорится, Вэлкам — добро пожаловать!) А как-то, поделился коллега, он «надулся пивасика» и попросился в аптеку: пустили, слова не сказав, показали, куда пройти.

Случай в Закарпатье: собак натравили на детей из-за туалета

Честно расскажу, почему затронул эту тему. Я был недавно просто шокирован двумя новостными сюжетами на эту тему. Один из них поведал уважаемый сайт «Корреспондент»со ссылкой на «Укринформ». Так вот, полиция Харьковщины расследует случай, который произошел на Закарпатье.

Ситуацию прокомментировала закарпатская экскурсовод. Она объяснила, что неприятное событие произошло 9 января, когда группа возвращалась с экскурсии. В нее входили учителя, родители и дети из разных городов. На трассе Киев — Чоп несколько детей попросились в туалет.

Автобус остановился возле кафе. Несколько детей и учителей вышли и попросили у владельца кафе разрешения воспользоваться уборной, но получили отказ. Когда они предложили заплатить за услугу, получили еще один отказ.

Экскурсовод отметила, что кое-кто решил вернуться к автобусу, а другие пошли в направлении леса — понятно, для чего. Именно тогда владелец кафе спустил собак и, по словам свидетелей, дал команду «Фас!».

Животные немедленно набросились на людей. Одного ребенка удалось защитить маме, однако пострадали двое других. Один ребенок получил серьезные травмы ноги, потребовалась госпитализация и хирургическое вмешательство.

На место происшествия сразу вызвали скорую помощь и полицию. Медики доставили девочку с мамой в больницу, а правоохранители допросили очевидцев. Полиция Закарпатья предлагала ребенку и сопровождающим воспитателям пройти медосмотр на месте для экспертизы, но те решили сделать это в Харькове из-за ограниченного времени.

Позже мать пострадавшего ребенка подала заявление в полицию в Харькове. Следствие продолжается. Владелец кафе отрицает факт натравливания собак, а сам инцидент не подтвержден записями камер наблюдения, поскольку их нет на территории заведения. В то же время экскурсовод и свидетели утверждают, что четко слышали команду «Фас!» от хозяина.

Что случилось с этим человеком? Жадность? Я нашел в Сети стоимость 1 кубометра воды (централизованное водоснабжение + водоотведение) в Закарпатской области — без копеек «аж» 43 грн. Это одна чашка кофе! Но несколько человек ТОННУ воды в унитаз бы не слили. Да и заплатить они предлагали. Нет, здесь проблема в чем-то другом. Просим читателей «ОЖ» поделиться своими рассуждениями.

В Одессе женщина справила нужду посреди аптеки

А вот короткое видео от 11 января на одном из одесских сайтов. Камера в одной из городских аптек зафиксировала диалог между женщиной «в годах», натягивающей на себя гамаши в торговом зале, и сотрудницей аптеки, возмущенной тем, что посетительница помочилась прямо на пол в торговом зале.

Внешний вид женщины и манера ее разговора (она, похоже, гостья Одессы) ни на секунду не позволяют предположить, что она не трезвая или страдает скудоумием. На выходе из аптеки дрожащим от слез голосом она произнесла «Людиною треба бути!».

Перед этим, одеваясь, она пояснила сотруднице аптеки, что люди на улице, услышав ее вопрос о туалете, посоветовали зайти в аптеку. Что ж, логика здесь есть прямая: аптека — это медицина, а медицина у многих (еще не разочаровавшихся в ней) ассоциируется с сопереживанием, помощью, человечностью, человеколюбием. Дама, вероятно, попросилась в аптеке в туалет, и, получив отказ, предпочла сделать то, что она сделала, а не ходить по морозу в мокром нижнем белье.

Здоровье и походы в туалет

Хочу «открыть производственный секрет»: журналисту проще всего работать над темой, когда он является в ней инсайдером. А если проще — ощущает ее на своей шкуре. Так вот, эту тему я считаю СВОЕЙ темой. Пусть не «шкурой», но своим мочевым пузырем я ее ох как ощущаю!

Увы, без болячек жить не получается. С годами жизнь мне подарила аденому предстательной железы. «Такова се ля ви», — повторюсь. Вот вам статистика по возрастным группам среди мужчин (по данным украинских исследований):

у мужчин старше 40 лет аденома предстательной железы встречается примерно у 30–40 %;

у мужчин 50–64 лет примерно 40–50 %;

у мужчин после 60 лет частота возрастает до 80–90 %.

Я уже «после 60» и даже немного «после 70» и потому обзавелся аденомой. И она, зараза, частенько навязчиво напоминает о себе с помощью моего же мочевого пузыря. Именно потому к обоим описанным выше «туалетным» ситуациям у меня отношение практически «личное».

Особенно, к городской, одесской. И я не буду здесь говорить об «облико морале»людей, запретивших нуждающимся облегчить мочевой пузырь. Уверен, что владелец придорожного кафе обязательно попадет в «аденомный» процент, и тогда он будет носить с собой прищепку — чтобы зажать «причинное место», когда клапан (его медицинское название — сфинктер) уже аж криком кричит: пора сбросить напор жидкости, я уже ни за что не отвечаю!!!

Ох, и ужасное это чувство! Оно заставляет меня, к примеру, с опаской передвигаться по городу, посматривая на часы, чтобы не загулять надолго, и, когда прижмет, быть поближе к месту, где можно найти туалет. В Одессе таких мест я посещал всего три: в Горсаду на Дерибасовской (за визит 4 грн.), на Староконном рынке (7 грн.) и «самый нуждающийся» рынок «Привоз» (10 грн.)

По официальным данным мэрии, в Одессе работает порядка 20 общественных туалетов, которые находятся в парковых зонах и обслуживаются коммунальным предприятием. Другие источники называют цифру порядка 50. Много это или мало на огромный город — «миллионер» — вопрос риторический.

Было дело — попытались у нас изменить Закон Украины «О защите прав потребителей» добавлением права потребителя на бесплатный доступ к туалету в объектах торговли и услуг, но это был лишь проект закона №12371, который обсуждался в парламенте — он ещё не стал законом и пока не вступил в силу.

А жаль: этот законопроект ориентирован именно на посетителей магазинов, кафе, ресторанов, аптек и других заведений. Он предлагает закрепить, что люди, которые находятся в этих помещениях, имеют право бесплатно воспользоваться туалетом, даже если они ничего не купили или не воспользовались услугами.

Безусловно, это в корне бы изменило ситуацию. Но, увы, законопроект этот был зарегистрирован в Верховной Раде 30 декабря 2024 г., а официально включён в повестку дня парламента 3 сентября 2025г. Сейчас он на стадии рассмотрения в профильном комитете.

Ситуация с туалетами в Европе и США

Полагаю, что там его, не спеша, попивая кофеек, а потом чаек, рассматривают, затем идут помочиться в теплый парламентский клозет и говорят сами себе: не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Хотя, если объективно, вопрос это непростой, конфликтный, скандальный — с учетом того печального херсонского примера, который я привел выше.

Европейские государства, чтобы не было «туалетного» противостояния, взяли на себя заботу по созданию «смягчителя» ситуации. Это биотуалеты. Да, в Европе, куда мы так стремимся присоединиться, уличные биотуалеты — обычная практика, и в городах они считаются обязательной частью городской инфраструктуры.

Уличные туалеты там — это не признак роскоши, а элемент санитарной безопасности города. Они снижают антисанитарию, а еще сводят «на нет» конфликты с бизнесом в плане «туалетной» нагрузки на кафе, рестораны, аптеки.

В Европе действует принцип: сначала поставь туалет — потом штрафуй, если кто-то «струячит» где-то под деревом. У нас пока наоборот: штраф — при отсутствии туалета (это правнивается к мелкому хулиганству по ст.173 Кодекса Украины об админправонарушениях).

Кстати, насчет «под деревом». По заграницам я особо не разъезжал: 10 поездок в Польшу на «тарг» с двумя клетчатыми сумками «мечта оккупанта» и двумя рюкзаками — спереди и сзади (это конец 1980-х — начало 1990-х). Ну и командировка 3-недельная в США в мае 2005-го — в составе группы из 10 херсонских журналистов — по обмену опытом.

Как писал Бабель, «я имею вам сказать пару слов» об обеих странах. Польша, Люблин, середина лета, автовокзал, 3 часа ночи. Утром мы планировали поменять злотые на «зелень», и в автобус — на Львов. Одна дама из нашей компании отлучилась в рощицу, буквально рядом. Зачем — понятно. Вернулась она… в сопровождении полицейского.

Он изучил ее паспорт и озвучил сумму штрафа, от которой у нее подкосились ноги: за 3 дня торговли она почти столько заработала. Дама подняла гвалт, но я мгновенно «закрыл ей рот», пояснив, что «дело пахнет керосином»: сопротивление полиции, вызов патруля, доставка в участок, все равно штраф, но уже крупнее, депортация с клеймом в паспорте, ждать мы не будем, сама домой поедешь.

Полисмен терпеливо ждал, пока наша плачущая землячка дрожащими руками буквально отслюнила ему пачку мятых купюр. Не хватало — мы тут же скинулись. Полицейский, получив деньги, пересчитал их и …вернул вместе с паспортом херсонке! «Запомните, с культурой вы всю Европу без проблем проедете!», — сказал он, козырнул и удалился. Сказать, что мы были в шоке — это не сказать ничего…

А в США повезли нас как-то знакомиться с работой теле-радиостудии в г. Дикейтор (Алабама). По тропинке через очень густой лес топаем на вершину высоченного холма, к телевышке. Подотстал я от коллег: решил под деревом полив организовать. Гляжу, а невдалеке — еще одна тропинка сквозь густой лес, к избушке ведет. Не на курьих ножках она: из нержавейки! в лесу! две кабинки! шикарный туалет с теплой водой, туалетной бумагой, зеркалом, одноразовыми кругами на унитаз, сушилкой электрической для рук!

Почему-то мне кажется, что подавляющее большинство прочитавших эту информацию сограждан скажет: так у нас это все назавтра же раскурочат и разворуют. Так давайте же меняться, люди! И желательно в лучшую сторону.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса