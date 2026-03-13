Ключевые моменты:

В Одессе предлагают установить тариф 10 грн за посещение общественного туалета.

Люди с инвалидностью, ветераны войны и маленькие дети смогут пользоваться ими бесплатно.

В городе также планируют устанавливать новые автоматизированные туалеты в рамках программы «Безбарьерная Одесса».

Тариф на общественные туалеты в Одессе

Исполнительный комитет Одесский городской совет предложил установить тариф на пользование общественными туалетами, которые обслуживает коммунальное предприятие КП «Сервисный центр».

Соответствующее решение 12 марта принял Исполнительный комитет Одесского горсовета.

Согласно проекту решения, стоимость одного посещения составит 10 гривен. При этом документ направлен на рассмотрение в Одесскую городскую военную администрацию, которая должна окончательно утвердить тариф. После согласования он может вступить в силу уже в 2026 году.

Введение тарифа объясняют необходимостью обеспечить санитарное обслуживание жителей и туристов, а также экономической работой коммунального предприятия.

Кто сможет пользоваться туалетами бесплатно

В решении предусмотрен перечень людей, для которых посещение общественных туалетов останется бесплатным. Среди них:

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью и их родители или опекуны;

дети младше пяти лет;

люди, получившие инвалидность из-за войны;

участники боевых действий и войны;

семьи погибших военнослужащих;

семьи умерших ветеранов войны;

пострадавшие участники Революция достоинства.

Новые общественные туалеты и программа «Безбарьерная Одесса»

Ранее городской совет рассматривал изменения в программу Безбарьерная Одесса, общий бюджет которой превышает 688 миллионов гривен. Она предусматривает создание инклюзивной городской инфраструктуры — специальных маршрутов, доступных пляжей и общественных туалетов.

Одним из самых обсуждаемых пунктов программы стала установка четырех автоматизированных туалетов стоимостью около 5,7 млн гривен каждый. В течение следующих четырех лет в Одессе планируют установить 19 таких объектов.

Читайте также: В Одессе не хватает общественных туалетов: проблема, бьющая по человеческому достоинству