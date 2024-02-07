В Одессе ищут водителей общественного транспорта: возьмут женщин и мужчин старше 60

В связи с мобилизацией Одесса страдает от нехватки водителей общественного транспорта. Только в КП «Одесгорэлектротранс» воевать ушло более 100 работников. Мужчины призывного возраста явно не спешат трудоустраиваться официально, поэтому водителями маршруток приглашают работать женщин и мужчин старше 60-ти.
О дифиците водителей общественного транспорта сегодня, 7 февраля, сообщил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Владимир Хитренко.
Читайте также: В Одессе не могут найти водителей на автобусы-великаны
По его словам, руководство коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» медлило с бронированием работников от мобилизации из-за чего потеряло 100 работников. Предприятие получило бронь только в январе 2024 года.
«Бронь получили только в прошлом месяце, когда мы начали этим вопросом активно заниматься. До этого никаких шагов руководство предприятия не делало и никаких решений по брони не принимало. Поэтому с предприятия мобилизовали более 100 человек — водителей и узкопрофильных специалистов, которых трудно заменить», — отметил директор департамента.
В связи с этим на основных троллейбусных маршрутах сократилось количество машин. Теперь на каждом курсирует в среднем на две машины меньше, чем раньше, и значительно увеличился интервал на маршрутах № 3, 7, 8, 9, 10 и 12.
А такие объявления расклеивает по городу одна из крупных компаний из сферы пассажироперевозок.
Соискателям — женщинам и мужчинам 60+ — обещают бесплатное обучение на права категории «Д» (дает право на управление крупным пассажирским транспортом) и гарантированное трудоустройство.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о конфликте одесской мэрии и перевозчика “Старс Транс”, с которым разорван договор на перевозку пассажиров.