В Одессе ищут водителей общественного транспорта: возьмут женщин и мужчин старше 60

О дифиците водителей общественного транспорта сегодня, 7 февраля, сообщил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Владимир Хитренко.

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По его словам, руководство коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» медлило с бронированием работников от мобилизации из-за чего потеряло 100 работников. Предприятие получило бронь только в январе 2024 года.

«Бронь получили только в прошлом месяце, когда мы начали этим вопросом активно заниматься. До этого никаких шагов руководство предприятия не делало и никаких решений по брони не принимало. Поэтому с предприятия мобилизовали более 100 человек — водителей и узкопрофильных специалистов, которых трудно заменить», — отметил директор департамента.

В связи с этим на основных троллейбусных маршрутах сократилось количество машин. Теперь на каждом курсирует в среднем на две машины меньше, чем раньше, и значительно увеличился интервал на маршрутах № 3, 7, 8, 9, 10 и 12.

А такие объявления расклеивает по городу одна из крупных компаний из сферы пассажироперевозок.

Соискателям — женщинам и мужчинам 60+ — обещают бесплатное обучение на права категории «Д» (дает право на управление крупным пассажирским транспортом) и гарантированное трудоустройство.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о конфликте одесской мэрии и перевозчика “Старс Транс”, с которым разорван договор на перевозку пассажиров.