Ключевые моменты:

Руководителей одесских ЖКС разоблачили на фиктивном трудоустройстве десятков человек для получения ими брони от мобилизации.

Зарплаты «мертвых душ» выплачивались из коммунальных платежей одесситов.

Мертвые души и потребность в реформах

В ходе проведенных обысков правоохранители установили, что десятки лиц, которые официально были трудоустроены в ЖКС, на самом деле никогда не появлялись на своих рабочих местах. Их зарплаты формировались из средств, которые жители Одессы платили за содержание домов и придомовых территорий (УБПТ). Основной целью такой схемы было получение фиктивными работниками брони от мобилизации.

Этот инцидент вновь поднял вопрос о необходимости реформирования системы жилищно-коммунальных сервисов в городе. Эксперты отмечают необходимость введения реального учета выполненных работ и оплат, чтобы жители могли видеть, за что именно они платят деньги. Это позволило бы создать прозрачную и эффективную систему обслуживания домов в Одессе. Пока такая реформа не проведена, единственным вариантом для жильцов, которые хотят быть уверенными, что их деньги идут на обслуживание именно их дома, остается создание Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

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