Ключевые моменты
- Часть Одессы в пятницу, 15 августа, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального и Северного РЭС.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Скидановская, 6-23,
- спуск Скидановский, 7,7а,
- И. и Ю. Лип, 28-59,
- пер. Герцена, 2-51,
- спуск Ковалевского, 1-10,
- спуск Матроский, 13,15,
- Среднефонтанская, 32-53,
- Балковская, 35-36,
- Ефимова, 2-19,
- Могильницкой, 2-9,
- Ш. Руставели, 23а,б,
- пр. Л. Украинской, 2.
Работы до 20.00:
- Среднефонтанская, 19-27, 57-63,
- пр. Л.Украинки, 16-17,
- пер. Среднефонтанский, 19-27,
- Ришельевская, 11,
- Н.Строкатой, 13-40,
- пер. Луценко, 12,
- Караванского, 14-47,
- пер. Нечипоренко, 2,
- Польская, 9-18,
- Вадатурского, 79-131,
- пер. Кордонный, 1-35,
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- пл. Соборная, 1,
- пер. Малиновский, 7,
- Маловского, 4,
- Прибика, 7-28,
- Столярского, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- пер. Гранатный, 2-8,
- Греческая, 35,
- пер. Красный, 1-11,
- Преображенская, 27-42,
- пл. В. Холодной, 1,3,
- Европейская, 24-30,
- Итальянская, 19, 24,
- Еврейская, 20,22.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- С 1-й по 6-ю Садовая,
- Светлая, 1-14,
- Коровицкого, 115-151,
- Высокая, 1-20,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко, 81-90,
- Украинская, 1-20,
- Летняя, 23-41,
- Неждановой, 30-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенний, 1-12,
- С.Ядова, 58,
- Узикова, 9-39,
- Хавкина, 64-72,
- Похылая, 1-174,
- Штилева, 2-118,
- пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Чайкова, 1-71,
- Глаубермана, 1-17,
- Мариупольская, 20-68,
- Кошица, 1-69,
- Южная дор., 1-73,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- пер. Квантовый, 1-27,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Луценко, 1,1а,
- Шептицкого, 1-5,
- пер. Одесский, 3-7,
- Малая Садовая, 1-22,
- 2-я линия на ж/м, 12,
- Керченская, 27-62,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- пер. 1,3-й Керченский, 3-11,
- Большая Садовая, 1-52,
- Николаевская др., 65,
- Шполянская, 74-119,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. Ионы Атаманского, 1-15,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
- проспект Князя В.Великого, 52.
Работы до 20.00:
- Каменщиков, 112-305,
- Республиканская, 226-343,
- Хаджибейская дорога, 407-515.