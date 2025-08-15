Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в пятницу, 15 августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального и Северного РЭС.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Скидановская, 6-23,
  • спуск Скидановский, 7,7а,
  • И. и Ю. Лип, 28-59,
  • пер. Герцена, 2-51,
  • спуск Ковалевского, 1-10,
  • спуск Матроский, 13,15,
  • Среднефонтанская, 32-53,
  • Балковская, 35-36,
  • Ефимова, 2-19,
  • Могильницкой, 2-9,
  • Ш. Руставели, 23а,б,
  • пр. Л. Украинской, 2. 

Работы до 20.00:

  • Среднефонтанская, 19-27, 57-63,
  • пр. Л.Украинки, 16-17,
  • пер. Среднефонтанский, 19-27,
  • Ришельевская, 11,
  • Н.Строкатой, 13-40,
  • пер. Луценко, 12,
  • Караванского, 14-47,
  • пер. Нечипоренко, 2,
  • Польская, 9-18,
  • Вадатурского, 79-131,
  • пер. Кордонный, 1-35,
  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • пл. Соборная, 1,
  • пер. Малиновский, 7,
  • Маловского, 4,
  • Прибика, 7-28,
  • Столярского, 4г,
  • Фунтового, 42-54,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • Греческая, 35,
  • пер. Красный, 1-11,
  • Преображенская, 27-42,
  • пл. В. Холодной, 1,3,
  • Европейская, 24-30,
  • Итальянская, 19, 24,
  • Еврейская, 20,22.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • С 1-й по 6-ю Садовая,
  • Светлая, 1-14,
  • Коровицкого, 115-151,
  • Высокая, 1-20,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко, 81-90,
  • Украинская, 1-20,
  • Летняя, 23-41,
  • Неждановой, 30-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенний, 1-12,
  • С.Ядова, 58,
  • Узикова, 9-39,
  • Хавкина, 64-72,
  • Похылая, 1-174,
  • Штилева, 2-118,
  • пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Чайкова, 1-71,
  • Глаубермана, 1-17,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Кошица, 1-69,
  • Южная дор., 1-73,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Луценко, 1,1а,
  • Шептицкого, 1-5,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • Керченская, 27-62,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • пер. 1,3-й Керченский, 3-11,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Николаевская др., 65,
  • Шполянская, 74-119,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
  • проспект Князя В.Великого, 52.

Работы до 20.00:

  • Каменщиков, 112-305,
  • Республиканская, 226-343,
  • Хаджибейская дорога, 407-515.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме