Военнообязанные сотрудники одесской «скорой» получат бронь, но есть условие

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области.

Отмечается, что Министерство экономики Украины 25 июня 2024 выдало приказ о бронировании военнообязанных работников КНП «ООЦЭМД и МК» Одесского областного совета». Список касается 504 сотрудников центра.

При этом отмечается, что после получения этого приказа, все сотрудники согласно установленной процедуре должны пройти согласование с Территориальным центром комплектования.

«Надеемся, что это будет способствовать устойчивой работе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесского областного совета и привлечению новых сотрудников и лучшей комплектации бригад работниками», — говорится в сообщении «экстеренки».

Ранее одесской скорой Александр Кищенко рассказал, что сейчас работники одесской скорой остались без защиты — на предприятии не забронирован ни один сотрудник. По его словам, руководство «скорой» пообещало бронь сотрудникам после обновления данных в ТЦК. Однако в военкомате ему вручили боевую повестку, а некоторых врачей «хватали на улицах, как уклонистов».

О проблемах «скорой» помощи «Одесская жизнь» подробно писала в статье: Машин, денег, брони и разрешений нет: настоящие причины, по которым скорая может к вам не доехать