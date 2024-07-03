Военнообязанные сотрудники одесской «скорой» получат бронь, но есть условие

Военнообязанные сотрудники одесской «скорой» получат бронь, но есть условие

Для одесской «скорой» согласовали список бронирования 504 работников. Но все военнообязанные сотрудники должны обновить свои данные в Территориальном центре комплектования.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области.

Отмечается, что Министерство экономики Украины 25 июня 2024 выдало приказ о бронировании военнообязанных работников КНП «ООЦЭМД и МК» Одесского областного совета». Список касается 504 сотрудников центра.

При этом отмечается, что после получения этого приказа, все сотрудники согласно установленной процедуре должны пройти согласование с Территориальным центром комплектования.

«Надеемся, что это будет способствовать устойчивой работе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесского областного совета и привлечению новых сотрудников и лучшей комплектации бригад работниками», — говорится в сообщении «экстеренки».

Ранее одесской скорой Александр Кищенко рассказал, что сейчас работники одесской скорой остались без защиты — на предприятии не забронирован ни один сотрудник. По его словам, руководство «скорой» пообещало бронь сотрудникам после обновления данных в ТЦК. Однако в военкомате ему вручили боевую повестку, а некоторых врачей «хватали на улицах, как уклонистов».

О проблемах «скорой» помощи «Одесская жизнь» подробно писала в статье: Машин, денег, брони и разрешений нет: настоящие причины, по которым скорая может к вам не доехать

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Редакция ПРОФИЛЬ
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