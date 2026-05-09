Ключевые моменты:

Дорожные службы работают в разных частях города – от Пересыпи до Киевского района и поселка Котовского.

Помимо проезжей части, на некоторых участках (например, на Генуэзской) дорожники обновляют тротуарное покрытие.

Работы включают как текущий ремонт основных магистралей, так и благоустройство межквартальных проездов.

Водителей призывают быть внимательными.

Городское управление дорожного хозяйства определило график работ на субботу. Согласно планам мэрии, 9 мая ремонтные бригады будут задействованы на следующих локациях:

ул. Атамана Чепиги;

проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;

межквартальный проезд ул. Алексея Вадатурского, № 67, 69, 71;

ул. Столбовая;

ул. Академика Королева;

ул. Евгения Чикаленко;

ул. Мускатная;

пр-т Свободы;

ул. Генуэзская (тротуар на участке от ул. Балтиморской до дома №1 по нечетной стороне);

просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);

ул. Академика Заболотного.

В зависимости от погодных условий и сложности работ, на указанных участках может быть затруднен проезд транспорта. Автомобилистам стоит учитывать это при планировании своих поездок по городу.

