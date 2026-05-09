Ключевые моменты:

  • Дорожные службы работают в разных частях города – от Пересыпи до Киевского района и поселка Котовского.
  • Помимо проезжей части, на некоторых участках (например, на Генуэзской) дорожники обновляют тротуарное покрытие.
  • Работы включают как текущий ремонт основных магистралей, так и благоустройство межквартальных проездов.
  • Водителей призывают быть внимательными.

Городское управление дорожного хозяйства определило график работ на субботу. Согласно планам мэрии, 9 мая ремонтные бригады будут задействованы на следующих локациях:

  • ул. Атамана Чепиги;
  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • межквартальный проезд ул. Алексея Вадатурского, № 67, 69, 71;

  • ул. Столбовая;
  • ул. Академика Королева;
  • ул. Евгения Чикаленко;
  • ул. Мускатная;
  • пр-т Свободы;
  • ул. Генуэзская (тротуар на участке от ул. Балтиморской до дома №1 по нечетной стороне);
  • просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
  • ул. Академика Заболотного.

В зависимости от погодных условий и сложности работ, на указанных участках может быть затруднен проезд транспорта. Автомобилистам стоит учитывать это при планировании своих поездок по городу.

Также напомним, что в прибрежной зоне Одессы хотят установить единый тариф на парковку – 60 гривен в час. Часть водителей сможет пользоваться стоянками бесплатно, но только после подтверждения льгот.

