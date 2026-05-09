Ключевые моменты:
- Дорожные службы работают в разных частях города – от Пересыпи до Киевского района и поселка Котовского.
- Помимо проезжей части, на некоторых участках (например, на Генуэзской) дорожники обновляют тротуарное покрытие.
- Работы включают как текущий ремонт основных магистралей, так и благоустройство межквартальных проездов.
- Водителей призывают быть внимательными.
Городское управление дорожного хозяйства определило график работ на субботу. Согласно планам мэрии, 9 мая ремонтные бригады будут задействованы на следующих локациях:
- ул. Атамана Чепиги;
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
- межквартальный проезд ул. Алексея Вадатурского, № 67, 69, 71;
- ул. Столбовая;
- ул. Академика Королева;
- ул. Евгения Чикаленко;
- ул. Мускатная;
- пр-т Свободы;
- ул. Генуэзская (тротуар на участке от ул. Балтиморской до дома №1 по нечетной стороне);
- просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
- ул. Академика Заболотного.
В зависимости от погодных условий и сложности работ, на указанных участках может быть затруднен проезд транспорта. Автомобилистам стоит учитывать это при планировании своих поездок по городу.
Также напомним, что в прибрежной зоне Одессы хотят установить единый тариф на парковку – 60 гривен в час. Часть водителей сможет пользоваться стоянками бесплатно, но только после подтверждения льгот.