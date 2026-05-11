Ключевые моменты:
- Отключат электроэнергию с 8:00 до 18:00 в нескольких районах Одессы 11 мая.
- Готовят электросети к лету.
- Воздушная тревога может затянуть ремонтные работы.
Готовятся к лету
Сотрудники энергетической компании активно готовят электросети к летним пиковым нагрузкам. 11 мая с 08.00 до 18.00 состоится плановый ремонт.
Для обеспечения безопасности во время работ временно отключат электроснабжение в домах клиентов микрорайонов Черемушки и Альтаир в Одессе. Объекты критической инфраструктуры останутся с электричеством. Кроме того, в части Одесского района области, в частности, в Пересыпском районе Одессы, возможны кратковременные отключения продолжительностью до 1 часа.
Если будет объявлена воздушная тревога, ремонтные работы могут продолжаться дольше.
После завершения ремонта электричество будут восстанавливать постепенно по каждому дому, чтобы избежать перегрузок и новых аварий. Этот этап потребует дополнительного времени.
Специалисты приложат максимум усилий, чтобы оперативно завершить работы и вернуть свет к каждому дому.
Читайте также: Большая суша и температурные рекорды: выживет ли сельское хозяйство Одесчины?