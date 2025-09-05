Ключевые моменты:

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб солдат Сергей Семененко из Измаила.

Воин встал на защиту Украины с начала полномасштабной войны, воевал в самых горячих участках фронта.

Героя похоронят на Аллее Славы Нового кладбища.

Сергей Анатолиевич Семененко родился и вырос в Измаиле, в в многодетной семье. Получил профессию сварщика и работал на разных предприятиях, а с началом полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Об этом сообщили в Измаильской районной госадминистрации.

На фронте Сергей проявил стойкость и отвагу, выполняя боевые задачи на самых сложных участках.

Он погиб при выполнении боевого задания, отдав самое дорогое – свою жизнь – за право каждого из нас жить под мирным небом. Героя похоронят на Аллее Славы Нового кладбища в Измаиле.

Сегодня, 5 сентября, в Одесской области проводят церемонии прощания со старшими матросами Иваном Кутеповым и Романом Лебедевым, погибшими во время вражеской атаки на разведывательный катер ВМС Украины «Симферополь» 28 августа.

Читайте также: Александр Фазлы и Валерий Петков — Болградский район потерял двух защитников.