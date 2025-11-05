Ключевые моменты:

5 ноября Землю не накроют магнитные бури. Вероятность слабого геомагнитного шторма — всего 1%.

Даже при спокойном магнитном фоне стоит заботиться о здоровье — больше отдыхать, пить воду, избегать стресса и тяжелой пищи.

Магнитные бури 5 ноября — прогноз и влияние на самочувствие

По данным сайта meteoprog.com, в среду, 5 ноября, геомагнитная обстановка на Земле будет спокойной. Сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Ученые отмечают, что солнечная активность за последние сутки была достаточно высокой — произошло 11 вспышек класса C (такие вспышки практически не влияют на Землю) и две класса M. Наиболее мощная из них, M3.5, могла вызвать легкие радиопомехи на дневной стороне планеты, но не представляет угрозы для здоровья или технологий. Вероятность слабого геомагнитного шторма составляет всего 1%.

Прогноз Центра космической погоды NOAA также подтверждает: 5 ноября магнитных бурь не будет.

Тем не менее врачи напоминают — даже при спокойном солнечном фоне чувствительные люди могут ощущать лёгкое недомогание. Колебания геомагнитного поля иногда провоцируют головные боли, раздражительность и усталость.

Чтобы снизить неприятные симптомы, специалисты советуют придерживаться простых правил: высыпаться, пить больше воды, избегать алкоголя, кофе и тяжелой пищи. Полезны прогулки на свежем воздухе и легкие физические упражнения. Контрастный душ утром придаст бодрости, а вечером поможет расслабиться теплая ванна.

