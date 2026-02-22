Ключевые моменты:

На трассе Киев – Одесса проблемными являются два-три участка примерно по 2 км.

Для качественного ремонта необходима температура не ниже +5…+10°C в течение 1–2 недель.

Часть бюджетных средств на дороги станет доступной лишь в конце года.

Ремонт трассы Киев – Одесса: что известно о сроках

Состояние покрытия на магистрали Киев – Одесса вызвало волну обсуждений после появления видео с ямами на отдельных участках. В интервью «Экономической правде» Сергей Сухомлин уточнил, что речь идёт не о всей трассе.

– По Одесской трассе это два-три участка длиной примерно по 2 километра, — отметил он.

По словам чиновника, эта дорога была построена в 2012 году, а капитальный ремонт с тех пор не проводился.

– Эти две трассы (ещё — Киев–Чоп, — ред.) строились в 2012 году, прошло более 13 лет, капитальный ремонт ни разу не проводился. Трафик большой, а средства на плановые ремонты не выделяются, поэтому имеем нынешнюю ситуацию, — пояснил руководитель Агентства восстановления.

Он подчеркнул, что начало полноценных работ зависит от погодных условий.

– Для качественной укладки асфальта нужна температура не менее +5…+10 градусов в течение недели-двух. Работы в холодную погоду значительно медленнее и дороже, — сказал Сухомлин.

Что касается финансирования, то в бюджете на 2026 год предусмотрено 12,6 млрд грн на ремонт и содержание дорог государственного значения. При этом значительная часть средств расписана на конец года.

– Часть работ будем выполнять в пределах имеющегося финансирования, часть — с отсрочкой платежей подрядчикам, — сообщил глава ведомства.

Он также подчеркнул масштаб проблемы на уровне всей страны.

– Чтобы поддерживать дороги Украины без капитальных вложений, нужно примерно 60–70 миллиардов гривен в год только на постоянное латание трещин и ям, — заявил Сухомлин.

Таким образом, реальные сроки восстановления трассы Киев – Одесса будут зависеть от весеннего потепления и фактической доступности бюджетных ресурсов.

Для Одесской области проблема плохих дорог крайне актуальна. Подробно эту тему мы исследовали в статье: Бездорожье в Одесской области: в сёла не едут скорая, школьный автобус и доставка продуктов

Ранее мы писали, что этой зимой одна из главных дорог страны, соединяющая Одессу и Киев, превратилась в полосу препятствий. Из-за ям и разрушенного асфальта движение на трассе местами практически останавливается, а автомобили получают серьёзные повреждения.

Также мы рассказывали, как дорожники проводят ремонт при минусовой температуре.